Disponible depuis le 22 février 2022, Elden Ring fut très vite un large succès. Le jeu avait atteint le chiffre fou de 12 millions d'exemplaires vendus en un peu plus de deux semaines. Fin mars, les ventes avaient atteint 13,4 millions et il faisait 16,6 millions en août de la même année. C'est ce que l'on appelle un mastodonte vidéoludique et même une claque.

Elden Ring touche les étoiles

Pour continuer sur cette lançée majestueuse, plus tôt dans la journée, FromSoftware et Bandai Namco ont annoncé un nouveau cap pour Elden Ring. Cette fois, comme le montre le tweet ci-dessous, l'action-RPG a dépassé les 20 millions d'exemplaires vendus à travers le monde.

Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien et votre accompagnement dans ce voyage.

Un chiffre colossal qui est à mettre en perspective avec Dark Souls puisque toute la série s'est vendue à 27 millions d'exemplaires. Un seul jeu fait donc mieux qu'une trilogie et ça, c'est tout même peu banal. De quoi donner du baume au cœur au studio FromSoftware qui va sans nul doute continuer sur cette lancée. Puisque d'après les dernières rumeurs un gros DLC serait en route. Si le studio nippon n'a rien confirmé pour le moment, on imagine mal un jeu d'une telle ampleur ne pas continuer de surfer sur la vague pour tenter de grapiller quelques millions supplémentaires.

La recette d'un succès

Outre les qualités intrinsèques du jeu Elden Ring, surfant lui même sur le succès de Dark Souls il faut bien admettre que le titre a aussi pas mal profité du bouche à oreille. Ce fut notamment le cas grâce aux tendances sur les réseaux sociaux lors de la sortie et la multiplication des apparitions du jeu chez les streamers, aussi bien sur Twitch que sur YouTube. Bref une belle réussite à bien égards.