Bleak Faith Forzaken, souls-like pur-sang développé par un tout petit studio indépendant constitué d’une équipe dont les membres se comptent sur les doigts d’une seule main, est actuellement pris pour cible. Les développeurs sont en effet accusés de plagiat et d’avoir même volé les animations conçues par FromSoftware pour Elden Ring entre autres. Le studio a donc pris la parole.

Ces accusations ont été rapportées ce week-end sur les réseaux sociaux. Des utilisateurs ont en effet remarqué que les animations de Bleak Faith Forzaken était en tout point identiques à celle utilisée par FromSoftware dans Dark Souls 3 et Elden Ring notamment.

Un fait difficilement défendable dans la mesure où l’on peut effectivement constater qu’elles sont en tout point identiques. Comme le rapporte Meowmaritus, modder connu dans la communauté Dark Souls pour avoir développé un logiciel permettant justement d'extraire les animation des jeux de FromSoftware.

Le studio Archangel, papa de Bleak Faith Forzaken, a rapidement été harponné et les développeurs ont fini par donner leur version des faits. Oui, il semblerait que les animations soient identiques, mais non, ils n’ont rien volé du tout. En tout cas, ce n’était pas en connaissance de cause selon eux puisque ces animations proviennent d’un pack d’assets acheté sur le magasin Unreal Engine.

Durant la rédaction de cet article par ailleurs, les développeurs sont revenu sur l'affaire via un billet partagé sur Steam et le Discord officiel du jeu. Ils reviennent notamment sur le fait que le studio, et sa toute petite équipe, reste transparent concernant les achats d'assets sur les marketplace officiels tel que celui d'Epic. Selon les développeurs, cela ne représenterai qu'environ 10% du contenu du jeu.

Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder certains problèmes et fournir quelques mises à jour sur Bleak Faith : Forsaken.

Tout d'abord, nous tenons à vous remercier tous pour vos commentaires détaillés et critiques, nous avons beaucoup de travail à faire ! Bien qu'il s'agisse d'une petite équipe, nous travaillons dur pour résoudre les bugs, les problèmes et améliorer le jeu. Nous avons déjà publié plusieurs correctifs, et d'autres correctifs majeurs viendront améliorer votre expérience, notamment en ajoutant la prise en charge complète des manettes dans les semaines à venir.

Pour en revenir à l'éléphant dans la pièce, il a été porté à notre attention qu'une accusation de vol d'assets a été faite concernant certaines animations utilisées dans le jeu. Comme nous l'avons indiqué précédemment dans le discord de notre communauté, nous avons toujours été transparents quant à l'achat sur Epic Marketplace de certains éléments qui conviennent au jeu. En tant que studio de trois personnes, l'utilisation du Marché Epic a permis d'accélérer le temps de développement. Seuls 10 % environ du jeu ont été externalisés, notamment certaines animations, les effets visuels et l'audio.

Nous avons acheté ces assets sur le Marketplace d'Epic en toute bonne foi et en sachant qu'Epic, comme tous les vendeurs de son magasin en ligne, a suivi un processus de vérification et d'examen avant de vendre les assets.

Bien que nous ne soyons pas en mesure de juger, nous n'avons pas eu connaissance d'une quelconque infraction étant donné que le vendeur a passé toutes les vérifications. Cependant, nous avons contacté Epic et fait remonter un ticket demandant une enquête et une confirmation. En attendant, parce que nous voulons essayer de faire ce qu'il faut pour nos joueurs et les autres créateurs, nous avons déjà commencé à travailler pour corriger le problème, même si Epic ne trouve aucun souci.

Nous vous tiendrons bien sûr au courant dès que nous en saurons plus.

En tant que créateurs indépendants, nous sommes bouleversés et blessés par ces accusations, car notre seule intention est de créer un RPG captivant. Nous espérons qu'à travers notre transparence dans le Discord de notre communauté et nos actions continues pour améliorer le jeu, nous avons montré, et continuerons à montrer, notre dévouement envers nos joueurs.

Toute l'équipe et moi-même apprécions vraiment tous les problèmes ainsi que les commentaires positifs que vous nous avez tous rapportés, et nous espérons que vous continuerez à le faire afin que nous puissions continuer à faire du jeu le meilleur possible. Nous savons que Bleak Faith : Forsaken va continuer à s'améliorer et nous nous engageons sur le court et le long terme.

Merci et bonne chance dans l'Omnistructure !