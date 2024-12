Annoncé aux Game Awards 2024, le nouveau jeu Elden Ring Nightreign sera jouable très bientôt et gratuitement. Voici quand et comment y accéder en avant-première.

Elden Ring : L'Ombre de l'Arbre-Monde est reparti bredouille des Game Awards 2024. Cette extension acclamée par la presse et les joueurs était nommé dans plusieurs catégories, dont celle du « Meilleur jeu de l'année ». Au grand dam de FromSoftware, ce DLC extrêmement généreux s'est incliné face à Astro Bot qui est le GOTY 2024. Malgré cela, les fans ont eu une belle surprise avec un nouveau jeu déjà prévu pour 2025. Et pour assurer un lancement le plus fluide possible, les développeurs ont besoin de vos précieux retours d'ici quelques semaines.

Un essai gratuit d'Elden Ring Nightreign annoncé !

La nuit des Game Awards 2024 a été intense, riche en annonces et surprises. Dans ce flot de révélations, on a eu un premier aperçu d'Elden Ring Nightreign. Eh oui, après l'aventure principale mémorable pour les habitués des sous-like, comme les nouveaux-venus, et l'extension, le studio FromSoftware a sorti de son chapeau un titre inédit. Une expérience radicalement différente puisqu'il s'agit d'un jeu multijoueur coopératif qui semble vouloir chasser sur les terres de Monster Hunter.

Aux côtés de deux autres compagnons, vous pourrez prendre le contrôle de héros avec des compétences spéciales pour un style qui sera propre à chaque personnage. L'un des changements par rapport à Elden Ring et son extension, c'est que Nightreign promet un « environnement qui évolue au fil des parties ». Intéressés par découvrir ce soft en coopération en avant-première ? Bandai Namco et FromSoftware ont un petit cadeau.

Le nouveau jeu Elden Ring Nightreign sera jouable gratuitement avant la sortie, et ce très prochainement. L'éditeur et le studio organisent un essai gratuit via un test réseau. « Le test réseau est un test préliminaire dans lequel les testeurs pourront jouer à une portion du jeu avant sa sortie complète officielle. Plusieurs vérifications techniques des systèmes en ligne seront effectuées lors de tests spécifiques des serveurs » précise Bandai. Comment y participer ? Tenez-vous prêts pour les inscriptions qui ouvriront le 10 janvier 2024, tandis que le Test Réseau aura lieu en février sans plus de précision. Pour être informés, vous pouvez vous inscrire à la newsletter d'Elden Ring Nightreign.

Source : Bandai Namco Entertainment.