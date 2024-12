Pour rappel, FromSoftware a créé la surprise aux Game Awards 2024 en annonçant Elden Ring Nightreign, un jeu standalone centré sur la coopération, avec une composante rogue-like. Le talentueux studio japonais s'est fendu de plus amples explications à son sujet dans le cadre de différentes interviews. Il en ressort des prémices plutôt prometteurs, mais aussi potentiellement un regret par rapport à l'expérience proposée.

Un Elden Ring Nightreign centré sur la coopération, mais pas trop

En attendant sa sortie courant 2025, Elden Ring Nightreign se laissera essayer gratuitement par quelques heureux élus via un test réseau le 10 janvier 2024. L'occasion pour les plus impatients de replonger dans l'Entre-Terres avec des amis ou de parfaits inconnus, pour voir ce que cette expérience standalone d'Elden Ring a dans le ventre. Dans ce nouveau jeu de la licence, il sera question de lancer diverses « runs » avec un groupe de trois joueurs maximum, chacun choisissant parmi plusieurs classés prédéfinies. De là, nous pourrons faire progresser notre personnage en affrontant des vagues d'ennemis et des boss (dont certains directement issus des Dark Souls). Ce afin de gagner toujours plus en puissance face à des adversaires toujours plus dangereux.

Sur le papier, Elden Ring Nightreign va donc proposer un twist plutôt original pour la licence. FromSoftware semble même s'être permis quelques folies s'agissant des capacités et pouvoirs que nous pourront obtenir dans nos parties. Malheureusement, ce nouveau jeu centré sur la coopération va a priori faire l'impasse sur une fonctionnalité centrale en ce sens. Le studio japonais a en effet indiqué dans une interview auprès d'IGN que « comme le jeu original, il y aura du cross-play entre les différentes générations de consoles, mais pas de cross-play entre les plateformes pour Elden Ring Nightreign. Ainsi, les joueurs PS4 pourront jouer avec des joueurs PS5. De même entre les joueurs Xbox One et Xbox Series. Mais le cross-play s'arrête là ».

Ainsi, des joueurs PC ne pourront pas jouer à ce spin-off d'Elden Ring et son DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde avec des amis sur consoles, et les joueurs PlayStation ne pourront pas rejoindre des amis sur Xbox. Un choix probablement justifié par une meilleure stabilité des serveurs, mais qui risque d'en décevoir certains. S'agissant de ce que vaudra vraiment Elden Ring Nightreign, il faudra attendre le test réseau, et surtout sa sortie courant 2025, pour s'en faire une idée plus concrète.

Source : IGN