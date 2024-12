C’était l’une des grosses annonces surprises de la cérémonie des Game Awards 2024, Elden Ring Nightreign promet une expérience drastiquement différente du jeu d’origine. Ici, pas question d’explorer un vaste monde, mais plutôt de découvrir des donjons et de vaincre des boss titanesques, le tout étant spécialement conçu pour être vécu en multijoueur cette fois. Seulement voilà, une fonctionnalité importante manque à l’appel et ça fait déjà criser les joueurs. On les comprend.

Le prochain Elden Ring sera bien multi, mais il y a un hic

Lors de sa présentation, Elden Ring Nightreign a grandement mis l’accent sur la coopération jusqu’à trois joueurs. On peut en effet voir presque systématiquement trois joueurs à l’écran en train de combattre diverses créatures. Et c’est bien confirmé, le jeu sera jouable en coop en trio, et tout l'intérêt est d’ailleurs là. En revanche, si on n’a pas deux amis sous le coude, il faudra se contenter du mode solo puisqu’il n’y a pas de mode duo. Ça a été confirmé par Junya Ishizaki, directeur du jeu, qui s’est entretenu avec IGN sur le sujet. « Le jeu est conçu pour être joué en équipe de trois personnes, mais vous pouvez y jouer en solo » a-t-il expliqué avant de préciser que c’était soit « un joueur soit trois joueurs ».

Oui, il manquera bien une étape dans les fonctionnalités multijoueur dans Elden Ring Nightreign. Pourquoi ? C’est une excellente question. Toujours est-il qu’en l’état c’est soit vous combattez les monstres tout seul comme un grand, soit avec deux autres coéquipiers sous le coude. Ce choix étrange fait couler énormément d’encre chez les fans qui pestent déjà et ne comprennent pas vraiment pourquoi FromSoftware a pris cette direction et le studio ne l’explique pas d’ailleurs.

Dans tous les cas sur les réseaux sociaux, les fans se font entendre. Certains ne semblent pas plus dérangés que ça et compte de toute façon jouer seul. D’autres s'inquiètent puisqu’ils n’ont pas vraiment envie de jouer avec des gens qu’ils ne connaissent pas. Enfin, certains se moquent tout simplement de ce genre d’idée tant ça paraît incohérent. Nous verrons bien ce que ça dira en termes d’équilibrage. Elden Ring Nightreign est attendu en 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. Pas de date de sortie précise pour le moment, mais une phase de test sera lancée en début d’année.