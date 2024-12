Après l'annonce surprise d'Elden Ring Nightreign aux Game Awards 2024, son directeur Junya Ishizaki a déjà partagé d'intéressantes nouvelles informations à propos de ce spin-off d'Elden Ring. Les fans avaient déjà pressenti en voyant le trailer qu'il rendrait hommage aux précédentes franchises de FromSoftware, et c'est désormais officiellement confirmé, avec qui plus est une justification qui se tient à peu près.

La Darksoulisation d'Elden Ring Nightreign

En 2025, les fans en manque de leur dose d'Elden Ring auront droit à un nouveau jeu standalone, baptisé Nightreign. Celui-ci propose un twist rogue-like et pourra être joué en solo, mais aussi en coopération dans un groupe de trois joueurs, avec une classe aléatoire qu'il faudra faire évoluer au fil d'une run. Dans son premier trailer, les fans ont remarqué que certains ennemis et boss que nous affronterons rappelaient étrangement des adversaires emblématiques des jeux Dark Souls.

Junya Ishizaki, directeur de Nightreign, l'a officiellement confirmé dans le cadre d'une interview auprès de Famitsu. « Oui, des ennemis de la franchise Dark Souls apparaîtront, mais en petite quantité. Pour justifier cela, ils sont attirés d'un autre monde par l'influence du Roi de la Nuit, le méchant original. Dans Elden Ring Nightreign, on veut mettre en avant le côté chaotique des choses qui attaquent durant la nuit. J'ai donc trouvé intéressante l'idée d'avoir des adversaires venus d'un autre monde, avec la bénédiction de Miyazaki et Tanimura, directeurs des jeux Dark Souls ».

Pour rappel, Elden Ring Nightreign se veut un jeu complet, et non un jeu-service. En principe, tout le contenu prévu pour lui sera présent dès sa sortie. Il n'est toutefois pas impossible que FromSoftware envisage d'injecter du nouveau contenu au fil du temps. Quoi qu'il en soit, les fans pourront tester tout cela gratuitement via un test réseau le 10 janvier à venir. Sa sortie officielle est quant à elle prévue courant 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. À noter toutefois que le cross-play ne sera a priori possible qu'entre les consoles d'une même famille, et pas entre les différentes plateformes.

Source : Famitsu