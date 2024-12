Annoncé à la surprise générale lors des Game Awards 2024, Elden Ring Nightreign se présente comme un spin-off atypique, bien loin du jeu original. Seul ou accompagné de deux acolytes, on devra occire créatures et autres boss dans des environnements inédits. Exploration, combats exigeants… sur le papier, le jeu ressemble pourtant au GOTY 2022, sauf qu’en réalité il s’inspirera d’autres expériences bien différentes, notamment d’un certain Fortnite.

Elden Ring passe en mode survie

Oui, vous avez bien lu. Le célèbre battle royale d’Epic Games a laissé sa marque, jusque dans Elden Ring Nightreign. Alors, il ne sera pas question de se battre pour être le dernier aventurier debout, mais plutôt de devoir survivre à l’environnement.

Le jeu de Fromsoftware proposera des sessions chronométrées de trois jours (15 minutes environ par journée) durant lesquelles les joueurs devront parcourir l’environnement en affrontant les créatures et surtout, les boss. Pour éviter que les aventuriers ne se mettent à papillonner à droite et à gauche, le studio a opté pour une mécanique très largement démocratisée par Fortnite, le fameux cercle de la mort. Au fil de la partie, la zone de jeu est emprisonnée dans un vaste cercle qui se rétrécit petit à petit. Hors de cette zone, c’est la mort assurée. Dans le cas d’Elden Ring Nightreign, c’est une pluie d’acide mortelle, un fléau dans le lore du jeu, qui s'abat sur les joueurs.

La liberté sera également moindre du côté du personnage que l’on incarnera. Exit le Sans Eclat parfaitement malléable du jeu d’origine, ici, ce sont des classes prédéfinies que l’on devra choisir. Au total, il y en aura 8 différentes, toutes ayant ses propres forces et faiblesses. On se doute tout de même qu’il y aura une forme d’évolution sous peine de rapidement lasser le joueur aguerri. A noter également que les mouvements seront beaucoup plus fluides avec des courses murales et la suppression du poids de l’équipement. Plus que jamais, Elden Ring Nightreign mise sur l’affrontement et l’action au détriment de tout le reste. On espère maintenant que le tout sera tout de même suffisamment profond pour assurer le challenge.

Quoi qu’il en soit, avec tous ces changements, Elden Ring Nightreign s’annonce déjà très différent du jeu principal. Reste que ces nouveautés risquent de diviser au sein de la communauté, notamment auprès des fans les plus hardcore.

Source : IGN