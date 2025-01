Elden Ring Nightreign est l'une des grosses annonces surprises de 2024. Après le jeu de base et son extension L'Ombre de l'Arbre-Monde, FromSoftware a donc révélé un nouveau jeu que personne n'attendait et qui change radicalement. Bien qu'il soit parfaitement jouable en solo, il s'agit avant tout d'une expérience multijoueur axée sur la coopération, et qui lorgne même sur le battle royale. Lors de chaque partie, les joueuses et joueurs devront se dépêcher pour venir à bout des ennemis ainsi que des boss avant que la zone ne se rétrécisse. Et cette nouvelle structure a une conséquence directe sur les habitudes de FromSoftware.

Elden Ring Nightreign abandonne plusieurs fonctionnalités...

Elden Ring Nightreign sera bien orienté multijoueur, mais avant de voir rouge, sachez que ce n'est pas un jeu-service. « Nous voulons un jeu qui apparaisse complet dès sa sortie quand vous l'achèterez. Tout est déblocable, tout est compris dans cet unique achat » a assuré le directeur Junya Ishizaki. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui craignaient un système économique douteux. À l'instar du jeu original et l'extension L'Ombre de L'Arbre-Monde, il sera possible et même vivement recommandé de jouer en coopération. Mais attention, car il y aura plusieurs limitations.

Comme on a pu l'apprendre ces dernières semaines, il n'y aura pas de cross-play entre les plateformes concurrentes. Concrètement, vous pourrez retourner explorer l'univers d'Elden Ring avec des joueuses et joueurs PS4 si vous êtes sur PS5 par exemple, mais vous serez dans l'incapacité de rejoindre des utilisateurs Xbox ou PC. De plus, le titre ne vous permettra pas d'occire les monstres et surtout les redoutables en duo. Il n'y a en effet que deux choix : le jeu en solo ou en trio.

... dont le système de messages des jeux FromSoftware

Dans une nouvelle interview accordée à IGN Japan, le réalisateur a confirmé qu'Elden Ring Nightreign supprimera une autre fonctionnalité historique présente dans les jeux FromSoftware. Oubliez les messages au sol pour aider ou induire en erreur les autres, ça a disparu « Vous pouvez toujours voir les fantômes des autres joueurs, mais la possibilité de laisser des messages a été supprimée. La raison pour laquelle nous avons supprimé la fonctionnalité des messages est que dans ce jeu, où chaque session dure environ 40 minutes, on n'a pas le temps d'écrire son propre message ni de lire ceux écrits par les autres » a-t-il déclaré. Si l'explication se tient, les habitués risquent d'être un peu déçus de ne pas retrouver ce système. Elden Ring Nightreign n'a pas de date de sortie, mais il sera jouable gratuitement avant sa sortie.

Source : IGN Japan.