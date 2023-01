Mélanger des jeux cultes et / ou populaires comme Skyrim, Fortnite, Genshin Impact ou encore World of Warcraft, au gameplay d'un autre jeu célèbre qu’est GeoGuesser, c’est le crédo d’un groupe de développeurs en herbe qui partagent leurs créations sur Lostgamer.io. Un jeu semblable à GeoGuessr qui compile plusieurs modes de jeu calqués sur les cartes du monde de plusieurs titres très connus. Et le dernier en date n’est nul autre que celui d'Elden Ring.

Redécouvrir Elden Ring en jouant autrement

Avec une popularité aussi énorme et un monde extrêmement riche, les développeurs amateurs, et également fans du jeu, se sont dits qu’Elden Ring ferait un excellent terrain de jeu, et ils ont eu raison.

Après plusieurs centaines d'heures à arpenter l’Entre-Terre, les développeurs ont compilé plusieurs milliers d'images afin de recréer une expérience « street view » du célèbre soulslike et donner naissance à un tout nouveau mode de jeu pour Lostgamer.io.

Comme dans Géoguessr donc, vous vous retrouvez catapultés au beau milieu de la carte d’Elden Ring et devez tenter de retrouver votre position exacte dans un temps limité. Pour vous aider, et suivant les paramètres de la partie, vous pouvez plus ou moins vous déplacer à la manière du mode street view de Google Map pour rassembler des indices. Un mode de jeu rapidement addictif.

Vous pouvez également paramétrer votre partie comme bon vous semble, en choisissant par exemple d'y jour en multijoueur, de ne jouer que dans certaines zones du jeu ou encore de modifier le temps alloué à chaque round. Au total, la carte d'Elden Ring a été diviser en pas moins de cinq secteurs (+ une carte complète), et plus de 8000 lieux sont à découvrir. Vous avez donc largement de quoi vous amuser pendant un bon moment.

De nombreux autres modes et jeux à venir

D’ailleurs, l’équipe derrière le projet compte continuer à faire ce genre d’expériences et prévoit d’ores et déjà de prendre pour cible de nombreux autres jeux comme Zelda Breath of the Wild, Apex Legends, Final Fantasy 14, Escape from Tarkov ou encore Red Dead Redemption. Autant de titres qui donneront naissance à des modes de jeu uniques pour tester vos connaissances.

Et après avoir testé celui d’Elden Ring, on est en mesure de vous dire que même en ayant passé plusieurs centaines d’heures sur le jeu de FromSoftware, il est parfois très difficile de s’y retrouver et on trouve même le moyen de découvrir des lieux surprenants. Si vous voulez vous aussi tentez l’expérience, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de Lostgamer.io.