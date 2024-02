Elden Ring, c'est l'un des derniers-nés de From Software, et une pépite inoubliable. Qui n'a pas été marqué par cette aventure nous plongeant dans un univers impitoyable, mais dont la beauté a resonné au fond de nous. Et entrecoupé de nos cris de rage après avoir recommencé un boss pour la vingtième fois, mais c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, il va sans dire que ce fut un jeu important dans le paysage vidéoludique. Au point de remporter le titre de GOTY 2022 (Jeu de l'Année). Donc forcément, on va continuer à en entendre parler, et pas seulement pour son DLC. On vient d'apprendre qu'il allait peut-être avoir droit à une nouvelle version un peu particulière.

Elden Ring sur mobile ? Et ça ne s'arrête pas là

Attention, pour le moment, ce n'est qu'une rumeur, mais ça semble tout de même assez crédible. On vient de nous rapporter que l'entreprise Tencent Holdings était en train d'adapter Elden Ring sur mobiles. L'information nous a directement été donnée par trois personnes proches du dossier, d'où le fait que c'est potentiellement véridique. L'idée serait de rafraîchir le stock de jeux qui commence à prendre un petit coup de vieux. Une telle proposition attirerait également un nouveau public, bref, c'est un projet qui a l'air d'être bien réfléchi.

On le sait, Tencent a les moyens de mettre en œuvre un chantier aussi conséquent. Il a d'ailleurs obtenu les droits du titre de From Software en 2022 (en plus d'avoir acquis 16,25% des parts du studio), ce qui vient renforcer cette nouvelle rumeur. De ce qu'on a entendu, la société a dépêché une douzaine de personnes pour s'occuper du prototype de ce Elden Ring sur mobiles. Par contre, le développement serait un peu lent, et en même temps, ça ne doit pas être une tâche aisée de mettre ce plan à exécution. Cependant, il y a une grosse particularité qu'on n'a pas encore soulignée.

En effet, le géant chinois semble vouloir rendre ce jeu... free-to-play. Gratuit, si vous préférez. Bien sûr, il y aurait des microtransactions pour faire de lui une production rentable, mais dans les faits, on pourrait y accéder sans mettre la main au portefeuille. Un peu à la manière d'un Genshin Impact, pour ne citer que lui. Alors oui, quand on regarde Elden Ring, on voit difficilement comment ce concept va s'appliquer. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment se prononcer, car on n'en a pas vu la couleur. Un trailer permettrait se se faire une idée plus précise du titre. Affaire à suivre.

Tencent rempile après un projet annulé

A l'heure d'écrire ces lignes, Tencent et From Software (derrière Elden Ring) n'ont pas accepté de répondre aux questions portant sur ce sujet. De même, les sources ont préféré ne pas être nommées, car elles n'ont pas l'autorisation de s'adresser aux médias. Mais alors, est-ce que c'est vrai ? Eh bien, ce ne serait pas dénué de logique. L'entreprise n'en serait pas à son premier coup d'essai. Par le passé, elle avait un projet sur le feu basé sur la franchise Nier. Une adaptation sur mobiles de taille, qui a été tuée dans l'œuf à cause de problèmes de monétisation.

De plus, on a l'impression que Tencent cherche à avoir un gros hit, à la manière d'un PUBG Mobile qui continue à ramener des revenus réguliers. On se doute que la société ne frôle pas la banqueroute, mais son président a quand même précisé que la branche gaming était « menacée ». On verra bien si on finit par avoir des nouvelles d'Elden Ring sur mobiles. En tout cas, on est curieux.