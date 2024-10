Cette nouvelle relative à Elden Ring nous provient de Nash Weedle, un leaker hispanique qui s'est par le passé montré relativement fiable dans ses prédictions, et corroborée par un autre confrère reconnu, Necro Felipe. Il convient naturellement de prendre ce qui suit avec de prudentes pincettes. Mais ce qui nous est rapporte n'est clairement pas dénué de sens ni d'intérêt pour de nombreux joueurs.

Un possible Switch important pour Elden Ring

Cela va faire bientôt trois ans qu'Elden Ring est sorti sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le 21 juin dernier, c'était au tour de son DLC, L'Ombre de l'Arbre-Monde. Tous deux ont connu un succès proprement éclatant, comme nous avons pu le voir. Sauf qu'il manque une importante plateforme à son tableau de chasse : la Nintendo Switch. D'après de récents leaks, cet écueil serait bientôt corrigé, mais il faudra cependant attendre sa très surveillée petite sœur.

Une version Nintendo Switch 2 d'Elden Ring serait en effet en développement, avec le studio Virtuos aux commandes. Plus qu'un portage sur la prochaine console de Big N, il serait question d'une édition définitive. Celle-ci comprendrait donc non seulement le jeu de base, mais aussi son DLC. D'après Nash Weedle, cette version définitive d'Elden Ring sur Nintendo Switch 2 devrait arriver courant fin 2025. Soit a priori quelques mois après la sortie de la console hybride tant attendue.

Il faudra bien sûr attendre des informations officielles pour en avoir le cœur net. Il paraît cependant logique que FromSoftware et Bandai Namco profitent de la sortie prochaine de la très surveillée Nintendo Switch 2 pour y porter leurs deux derniers chefs d'œuvre en date. La Switch originale n'avait très probablement pas les reins assez solides pour accueillir comme il se doit l'Entre-Terres. Sa petite sœur devrait en revanche faire tourner Elden Ring de plutôt belle manière, avec sa fiche technique se rapprochant de celle du Steam Deck, appareil sur lequel le titre brille et ravit ses joueurs. Mais l'avenir nous dira si les Sans-Éclats pourront bientôt essayer de briguer le titre de Seigneur d'Elden sur Switch 2 ou non.

Source : Nash Weedle sur X.com