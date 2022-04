Une nouvelle mise à jour d’Elden Ring vient d'être déployée. Le patch 1.04 propose son lot d’ajustements et bonne nouvelle, une grande majorité a été pensée pour vous rendre plus forts.

Alors que beaucoup pensent, et surtout espèrent, que FromSoftware sera la prochaine grosse acquisition de PlayStation, le studio continue d’améliorer Elden Ring à grands coups de mises à jour. La dernière en date corrige moult bugs et propose une pléthore d’ajustements à la faveur du joueur.

Quoi de neuf avec le patch 1.04 d'Elden Ring ?

Elden Ring passe en version 1.04. FromSoftware vient de déployer une nouvelle mise à jour de son jeu à succès, qui fait toujours partie des titres les plus joués sur Steam, même deux mois après sa sortie. Au menu cette fois, une grosse vague d'équilibrage qui rend avant tout les sorts encore plus puissants. Plus concrètement, certaines magies mettront moins de temps à récupérer et se lanceront encore plus rapidement.

D’autres seront moins gourmandes en points de magies et une poignée va gagner en puissance brute. Seules trois incantations ont été revues à la baisse : Essaim de mouches (diminution de l'accumulation des pertes de sang sur l'ennemi), Flamme exaltée (diminution de l'accumulation de la folie sur l'ennemi) et Explosion exaltée (diminution de l'accumulation de la folie sur l'ennemi).

Les armes colossales encore plus puissantes

Souvent jugées inadaptées face aux boss les plus féroces, les armes colossales profitent elles aussi de quelques buffs. Pour la faire courte, leur vitesse d’attaque a augmentée et leur temps de récupération diminué. Les joueurs adeptes de ce type d’armes profiteront d’une également d’une meilleure protection, qui s’applique également aux grandes épées, grands marteaux, grandes haches, grandes lances et hallebardes.

Cerise sur le gâteau, certaines armes légendaires, dont l'Espadon à lame greffée et le Sceptre du dévoreur, profitent désormais d’une plus grande puissance d’attaque. On notera également l’arrivée d’une option pour activer et désactiver la fonction de rotation automatique de la caméra, l’ajustement à la hausse d’une soixantaine de compétences d’armes et de nouvelles phases d'événements pour PNJ Patches. Alors non, il n’y a toujours pas de framerate au programme, mais la mise à 1.04 devrait malgré tout faire quelques heureux.