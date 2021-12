Ceux qui ont eu la chance de pouvoir s'essayer à la bêta fermée du prochain FromSoftware ont enfin pu entr'apercevoir les spécificités d'Elden Ring, à commencer par la plume de l'auteur George R.R. Martin, rendu célèbre dans la monde entier pour sa saga Le Trône de fer.

Dans une interview, l'auteur de fantasy avait déjà eu l'occasion de parler de son rôle, expliquant que son travail sur Elden Ring s'était achevé "il y a déjà plusieurs années". Mais cette fois à travers sa plume (et sur son blog) qu'il revient sur cette expérience vidéoludique singulière, non sans parler de sa propre expérience avec la chose :

Il y a quelques années, Hidetaka Miyazaki et son incroyable équipe de développeurs, les créateurs de la série de jeux vidéo Dark Souls, m'ont contacté depuis le Japon pour me demander de les aider à créer la trame de fond et l'histoire d'un nouveau jeu sur lequel ils travaillaient. Les jeux vidéo ne sont pas vraiment mon truc – oh, j'en ai joué à quelques-uns à la nuit des temps, principalement des jeux de stratégie comme Railroad Tycoon, Romance of the Three Kingdoms et Master of Orien – mais cette offre était trop enthousiasmante pour être refusée. Miyazaki et son équipe de FromSoftware faisaient des trucs révolutionnaires avec une superbe direction artistique, et ce qu'ils voulaient de moi, c'était juste un peu de construction du monde : un monde profond, sombre et résonnant pour servir de base au jeu qu'ils prévoyaient de créer. Et il se trouve que j'aime créer des mondes et écrire une histoire imaginaire.

Alors j'ai fait ma part et je l'ai envoyée à mes nouveaux amis au Japon, et ils ont pris le relai. Et les années passèrent. Les jeux vidéo sont aussi gros que les films de nos jours (plus gros, en fait)… et prennent autant de temps à créer.

Mais le jour d'Elden Ring est enfin proche.

Et je dois dire que ça a l'air incroyable.

Mon état actuel : captivé <3