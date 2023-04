Le passionné d'Elden Ring nommé Let Me Solo Her vient de réaliser un exploit : finir le jeu alors que tous les ennemis sont Malenia !

La grande force (même s'il en a beaucoup) d'Elden Ring vient du sentiment de liberté procuré au joueur. Chacun peut parcourir l'aventure dans l'ordre qui lui convient. Au final, il n'existe qu'une poignée de boss obligatoires dans le jeu. Libre à chacun d'aller se frotter à la centaine de boss facultatifs qui parsèment l'épopée d'Elden Ring. Des semaines et même des mois après sa sortie, l'immense monde ouvert d'Elden Ring continuait à surprendre les joueurs, preuve de sa richesse. Aujourd'hui, les fans qui continuent à parcourir l'Entre-terre s'amusent surtout en se lançant des défis loufoques ou grâce aux mods disponibles sur PC. Let Me Solo Her, connu pour ses prouesses face au boss le plus difficile du jeu, Malenia, vient de finir une run complètement folle. Une run dans laquelle tous les ennemis sont Malenia !

Malenia, du petit lait pour Let Me Solo Her

Sur YouTube, Let Me Solo Her s'est lancé dans une nouvelle run, il y a 1 mois. Son objectif : terminer le jeu en transformant tous les ennemis en Malenia grâce à un mod sur PC. L'épée de Miquella a traumatisé plus d'un joueur dans Elden Ring. Rien qui n'effraie Let Me Solo Her, qui l'a déjà battu plus de mille fois pour venir en aide aux Sans-éclat via le mode en ligne. Comme le montre les VOD de ses streams disponibles sur YouTube, il maîtrise toujours aussi bien les affrontements face à Malenia. Bon, on constate qu'il traverse la plupart des zones sans vraiment se soucier de la présence des mobs. En revanche, lorsqu'il n'a d'autres choix que de lui faire face (notamment dans les combats de boss), il prouve qu'il fait partie des joueurs qui maîtrisent le mieux le titre de FromSoftware, avec Missmikka. Il y a quelques heures, Let Me Solo Her a bouclé sa run après une dernière victoire face à Malenia. En plus, le joueur s'était lancé le défi de ne pas augmenter sa vigueur (ses PV) de toute l'aventure.

Un nouveau cadeau pour le joueur de la part de Bandai Namco ?

Sur son compte Twitter, le passionné d'Elden Ring exprime sa joie d'avoir relevé ce challenge complètement fou.

Il m'a fallu environ 10 heures et probablement plus de morts que je ne voudrais l'admettre, mais j'ai enfin terminé la run "tout le monde est Malenia" ! C'était aussi amusant que douloureux… Le fait de ne pas augmenter ma vigueur était une erreur"

Pour ses exploits face à Malenia, Let Me Solo Her avait reçu une superbe épée de la part de Bandai Namco, éditeur d'Elden Ring, en juillet dernier. Cette fois-ci, l'éditeur japonais aura peut-être du mal à trouver un cadeau à la hauteur de l'exploit réalisé. Pourquoi ne pas commencer par lui offrir Armored Core 6 : Fire of Rubicon, prochain jeu de FromSoftware qui sortira le 25 août prochain sur PC, PlayStation et Xbox ? Lors de la sortie du DLC d'Elden Ring nommé L'Ombre de L'Arbre-monde, Let Me Solo Her devrait à nouveau faire parler son talent.