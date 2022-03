Comme le rapporte le très sérieux GamesIndustry, Elden Ring est un carton en Europe. Et aussi étonnant que cela puisse paraitre c'est le PC qui représente la majorité des ventes avec 44% du total. Un chiffre fou qui peut s'expliquer notamment par la très bonne représentation du PC en Allemagne et en Angleterre notamment ainsi que les pays du Nord.

PC en tête pour Elden Ring, suivi par la PS5

Si le PC représente 44% des ventes d'Elden Ring, la PS5 est juste derrière avec 27% des ventes. Ensuite nous pouvons retrouver la Xbox Series (16% des ventes) puis la PS4 avec 16% des ventes. Des résultats qui semblent tout à fait cohérents. Preuve supplémentaire que le PC devient de plus en plus fondamental sur le marché du jeu vidéo.

Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi Sony souhaite sortir ses exclus sur PC. Business is business. Et l'argent ne tombe hélas pas du ciel.

Le jeu des records

On peut aussi apprendre qu'il s'agit de la plus grosse nouvelle IP en Europe depuis The Division en 2016 et du meilleur lancement depuis Call of Duty Vanguard. Il y a fort à parier que nous allons entendre parler d'Elden Ring pendant encore longtemps.

Si Elden Ring vous intéresse et que vous n'êtes pas convaincu, on vous conseille la lecture du TEST par notre bon Joniwan. Il y a ajouté une pincée d'amour dedans, spécialement pour VOUS.