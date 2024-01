Les choses s'accélèrent du côté du DLC d'Elden Ring, et cette fois, c'est Bandai Namco qui met le feu aux poudres. L'annonce approche à grands pas, il n'y a plus de place au doute.

Depuis quelques jours, les fans d'Elden Ring sont en train de s'affoler. L'annonce du DLC n'a jamais semblé aussi proche, mais il faut encore être patient. Bandai Namco n'a pas encore pris la parole, mais ça ne saurait tarder. Après avoir débusqué des indices çà et là, les joueurs ont le regard tourné vers l'éditeur. Pour cause, ce dernier vient de procéder à un changement qui a été immédiatement remarqué. Est-ce que ça a un rapport avec l'extension ? C'est bien possible.

Une présentation du DLC d'Elden Ring pour bientôt ?

En effet, la firme a mis à jour les playlists officielles d'Elden Ring sur leurs chaînes Youtube d'Amérique et d'Asie. Bon, ne rêvez pas non plus, il n'y a pas de nouvelle bande-annonce à découvrir en exclusivité. Par contre, ça pourrait vouloir dire qu'un trailer du DLC va bientôt être ajouté sur ces dernières. Dans le doute, prenons tout de même des pincettes. En tout cas, on peut remercier l'utilisateur Twitter @Ziostorm1, qui contribue encore une fois à donner des bonnes pistes supplémentaires à la communauté.

Eh oui, ce n'est pas la première fois que notre homme attise l'excitation des joueurs. Il a récemment découvert un pack DLC inédit pour Elden Ring dans les fichiers de la version PC. Pour vous donner une idée de l'ampleur de cette information, sachez que ça constitue la première actualisation majeure des fichiers depuis le lancement du jeu. On n'est donc pas à l'abri d'une révélation surprise, ce qui ne serait pas surprenant venant de From Software. Mais alors, est-ce qu'on aura une date de sortie au passage ? En fait, on la connaît peut-être déjà.

L'ombre de l'Arbre Monde se fait bien discret, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien à son sujet. La date de sortie est évidemment au cœur de toutes les discussions. Et justement, elle pourrait se situer en février 2024. Si on l'affirme, avec un peu de retenue, c'est notamment parce que PureArts a teasé sa prochaine création, issu d'une collaboration avec Elden Ring. Elle sera déployée le mois prochain, et vu que la figurine en question n'a pas été montrée, on se pose des questions. A-t-on affaire à un personnage du DLC ? Peut-être, mais il faut nuancer la date dévoilée.

Pour cause, ça coïncide surtout avec l'anniversaire des deux ans du jeu. Cependant, c'est la deuxième fois qu'on entend parler d'une arrivée pour février 2024. Le site de e-commerce Datablitz avait fait l'erreur de mettre en ligne des manettes Xbox Series Trust Master aux couleurs d’Elden Ring. Et la page du produit, désormais supprimée, indiquait une sortie du DLC pour le mois de février à venir. Une chose est sûre, ça sent bon pour l'extension.