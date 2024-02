Bon alors, il est où ce DLC d'Elden Ring ? Voilà une question qui brûle les lèvres des joueurs depuis un bon bout de temps. Les indices plus ou moins fiables s'accumulent, et pourtant, toujours aucune annonce à l'horizon. Du coup, est-ce qu'il sortira en 2024 ? Pour l'instant, c'est difficile de se prononcer, mais on espère avoir au moins une bande-annonce à se mettre sous la dent. Et justement, à ce sujet, elle va peut-être arriver plus vite que prévu. Du moins, si on en croit cette nouvelle information.

Une nouvelle mise à jour Steam pour Elden Ring

La dernière fois qu'on a entendu parler de l'extension, ce n'était pas forcément réjouissant. Souvenez-vous, Kadokawa, la maison mère de FromSoftware, avait publié un bilan financier dans lequel le nom du DLC apparaissait. Le problème, c'est qu'il se trouvait dans la section « moyen/long terme » du document. Donc la sortie, elle va pouvoir se faire attendre longtemps. « Nous travaillons actuellement d’arrache-pied sur le développement du DLC d’Elden Ring, mais nous n’avons pas encore annoncé de date de sortie à ce moment », avait-on pu lire. Ceci dit, ça ne dispense pas d'une annonce à venir en février ou en mars.

Sur Steam, les choses avaient déjà commencé à bouger il y a peu pour Elden Ring. Grâce à SteamDB, un site web tiers non officiellement affilié à Valve, on avait pu en savoir plus sur l'état de l'avancée du projet. On avait notamment relevé de nombreux ajouts et modifications, avec des lignes mentionnant des termes comme « qa-release », « qa-debug », « dev-release » et « dev-debug ». Les tests finaux d'assurance qualité sont donc normalement en cours, ce qui en a rassuré plus d'un, puisque ça sert souvent d'indicateur pour connaître le moment où un jeu va sortir.

Et aujourd'hui, SteamDB nous a encore rapporté une information croustillante. Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, plusieurs éléments ont été mis à jour. On a, par exemple, l'artbook, l'OST, mais il y a également un ajout portant le nom de « Unknown App 2778580 » qui a été mis à jour. En vérité, il est arrivé en janvier dernier, et ce fut officiellement la première nouveauté dans la catégorie du DLC. A titre de comparaison, l'update du Colisée n'était pas présente dans cette section. Pour certaines personnes, ça ne fait aucune doute, c'est L'ombre de L'Arbre-Monde, et l'update en question prouve qu'une annonce est imminente.

Une sortie pour 2024 ?

Ces mises à jour ont mis la puce à l'oreille de la communauté, qui est persuadée qu'une énorme surprise est en approche. Encore une fois, on ne parle pas nécéssairement de la sortie du DLC d'Elden Ring, puisque ça contredirait le bilan financier de Kadokawa. Après, sur le papier, ce serait étrange qu'on n'ait aucune nouvelle de l'extension en 2024. Mais From Software prend son temps, et la dévoilera sûrement au grand jour lorsqu'elle sera quasiment prête. N'oublions pas aussi que le producteur Yasuhiro Kitao avait déclaré en décembre dernier que L'ombre de L'Arbre-Monde était encore loin de son lancement. Il va falloir prendre son mal en patience.