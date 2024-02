Le DLC d'Elden Ring semble être sur la bonne voie. Il y a une semaine, un nouveau leak mentionnait l'arrivée de la fameuse manette Thrustmaster aux couleurs du jeu pour le 25 février prochain. Celle-ci a pour but de célébrer la sortie du nouveau contenu tout en marquant le deuxième anniversaire du jeu. Pour ajouter encore un peu plus à l'excitation ambiante, il semble maintenant que cela s'active très fortement sur Steam. C'est un signe très encourageant pour une sortie imminente. Que peut t-on apprendre exactement ?

Elden Ring L'ombre de l'Arbre-monde se précise sur Steam

Comme le rapportent nos confrères de chez Gamingbolt, cela bouge sérieusement sur la plateforme de Valve pour le jeu Elden Ring. Cette information est notamment accessible via la page SteamDB du titre de FromSoftware. Pour rappel, SteamDB est un site web tiers non officiellement affilié à Valve, qui fournit des informations détaillées sur les jeux et applications disponibles sur la plateforme Steam. Il utilise les données publiques fournies par Steam via son API et d'autres sources pour offrir une vue approfondie sur divers aspects des jeux et applications. Notamment les changements de prix, les mises à jour, les statistiques de joueurs, les versions régionales, et bien plus encore. C'est donc un excellent indicateur pour suivre l'évolution d'un jeu très attendu.

Concernant Elden Ring, de nombreux ajouts et modifications ont été constatés au cours des dernières heures, avec des lignes qui mentionnent explicitement des termes tels que « qa-release », « qa-debug », « dev-release » et « dev-debug. » Cela suggère que les tests finaux d'assurance qualité sont en cours, à la fois en interne et/ou chez des testeurs externes. C'est souvent un indicateur de l'approche imminente de la sortie d'un jeu. Tout ceci est visible dans l'image ci-dessous :

Une sortie pour bientôt ?

Si tout semble concorder pour une sortie en février 2024, il faut toutefois rester prudent. Le producteur Yasuhiro Kitao avait annoncé en décembre dernier que le DLC Elden Ring : L'ombre de L'Arbre-Monde était encore loin de son lancement. Tout est donc encore possible. Ce qui est certain, c'est que de très nombreux tests sont en cours, et ce n'est généralement pas un hasard. Il va donc falloir prendre son mal en patience et attendre des nouvelles officielles. De toute façon, il ne reste que quelques jours avant d'en avoir le cœur net. Ca sera aussi l'occasion de voir si la manette en collaboration avec Thrustmaster sera aussi de la partie.