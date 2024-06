Alors que l'extension très attendue d'Elden Ring, Shadow of the Erdtree, approche, une majorité de joueurs ne sont pas encore prêts à y accéder. Et forcément, cela inquiète un peu tout le monde, FromSoftware comme les joueurs concernés. L'éditeur a donc voulu communiquer officiellement sur le sujet pour prévenir les joueurs.

Elden Ring veut que vous soyez à jour dans les quêtes

Pour entrer dans les Shadow Lands, la nouvelle zone du DLC, il est nécessaire de vaincre Mohg, Lord of Blood, un boss redoutable du jeu de base. Hors, les données des trophées et des succès sur Steam montrent que seulement 37,8 % des joueurs sur cette plateforme ont réussi cet exploit. Sur PlayStation, le pourcentage est légèrement meilleur avec 54,7 % des utilisateurs de PSN Profiles, mais ce chiffre est biaisé par les chasseurs de trophées les plus dévoués. En réalité, seulement 34,7 % des joueurs PS5 et PS4 ont vaincu ce boss.

Cette situation met en lumière la difficulté des jeux FromSoftware et l'importance de la préparation et de la persévérance. Bandai Namco a même publié un rappel aux joueurs pour les encourager à se préparer adéquatement. Les joueurs qui rencontrent des difficultés peuvent trouver des guides pour atteindre le palais de Mohgwyn et vaincre Mohg, Lord of Blood, mais ils devront s'entraîner sérieusement pour être prêts à temps pour le lancement de l'extension le 21 juin. Et c'est sans parler du fait qu'une quête doit être faite pour atteindre le boss. On en dit pas plus pour éviter le spoil potentiel.

Cette situation pose également la question de la difficulté dans les jeux vidéo modernes. Les jeux de FromSoftware sont célèbres pour leur exigence, récompensant la persévérance et la maîtrise. Cependant, le faible pourcentage de joueurs ayant réussi à surmonter certains obstacles pourrait inciter les développeurs à envisager des ajustements pour rendre le contenu plus accessible, sans pour autant sacrifier le défi qui fait leur renommée.