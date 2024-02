Elden Ring a enfin dévoilé son gros DLC L'ombre de l'Arbre-Monde en plus de nous faire enfin l'annonce que l'on attendait tous. Oui, on tient enfin une date de sortie officielle !

Le GOTY 2022 n’est pas encore mort ! Elden Ring n’a pas dit son dernier mot et reviendra sur le devant de la scène prochainement avec son tout premier DLC, l’ombre de l’Arbre Monde. Après des mois de rumeurs, FromSoftware a fait exploser la température (si ça se dit) en nous annonçant l’arrivée imminente de nouvelles informations. Et on y est, le DLC d’Elden Ring s’est enfin montré pour nous en mettre plein les mirettes.

Le souls-like le plus vendu de tous les temps va refaire parler de lui prochainement. Comme l'avait révélé le leak de ce matin, le gros DLC d’Elden Ring a enfin une date de sortie et débarquera sur consoles et PC dès le 21 juin 2024 .

Au programme, de nouvelles régions à explorer et des ennemis inédits à combattre. Quelques boss ont déjà fuité et ça s'annonce encore sacrément corsé. En tout cas s'il y a bien quelque chose qui ne déçoit pas, c'est bien la direction artistique qui s'annonce toujours aussi sublime sans parler du bestiaire ! Bien entendu, l'exigence sera toujours au rendez-vous et vous allez suer sang et eau pour vous en sortir, mais on est là pour ça, non ?

Cette nouvelle vidéo nous dévoile également que plusieurs versions du jeu seront disponibles. Si le DLC sera assurément vendu seul, Elden Ring aura également le droit à une Edition Deluxe qui comprendra le jeu de base et le DLC ainsi qu'une nouvelle édition collector absolument sublime avec un artbook de 40 pages et une statuette de 46 cm d'un des antagoniste. Magnifique, mais le collector coute tout de même pas moins de 250€. Attention en revanche, le jeu de base n'est PAS inclus dans le collector, oui c'est la honte !

Il faudra bien entendu s’attendre à de nombreuses surprises et des secrets bien enfouis. FromSoftware excelle dans le domaine et ça ne devrait certainement pas changer avec l’arrivée de cet imposant DLC. Pour rappel, Elden Ring est actuellement disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One, sont DLC L'Ombre de l'Arbre Monde suivra ses pas dès le 21 juin 2024 .