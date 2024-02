Après des mois d'attente, nous avons pu enfin officiellement avoir des nouvelles du DLC très attendu pour Elden Ring. Et en plus de la date de sortie et d'un premier trailer, nous avons eu d'autres infos croustillantes à son sujet.

Hier, dans la journée (à l'écriture de cette news), les fans ont eu droit à une grande fête. FromSoftware, le studio derrière des titres acclamés comme Dark Souls, a annoncé la date de sortie de sa grosse extension pour Elden Ring, prévue pour le 21 juin. Et pour titiller encore un peu plus la curiosité, le directeur de FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, a dévoilé d'autres informations lors d'une interview avec Eurogamer. Ça promet !

Elden Ring va avoir un DLC tout simplement massif

Ainsi, dans une interview accordée à Eurogamer, Miyazaki a précisé que George R. R. Martin, l'auteur de la célèbre série Game of Thrones, n'a pas fourni de nouveau matériel pour cette extension. Cependant, l'implication de l'auteur reste fondamentalement la même que pour le jeu de base. L'Ombre de l'Arbre-Monde s'inscrit dans la continuité du mythe original créé par Martin pour Elden Ring, explorant une facette de cette mythologie riche qui n'avait pas encore été développée dans le jeu de base.

Ce nouveau chapitre promet une aventure épique dans une région inédite, dotée d'une carte entièrement nouvelle qui dépasse en taille celle de Limgrave, l'aire de jeu principale d'Elden Ring. L'expansion continue de mélanger des zones ouvertes et des donjons, tout en introduisant des concepts de design de terrain plus riches, offrant ainsi une expérience de jeu plus diversifiée et immersive.

Les joueurs peuvent s'attendre à plus de 10 nouveaux combats de boss, ainsi qu'à une multitude de nouvelles armes, équipements et compétences à découvrir. De plus, huit nouvelles catégories d'armes ont été ajoutées pour offrir un choix encore plus vaste.

Du très lourd à venir

L'expansion promet également de relever le niveau de difficulté, dans la lignée des précédentes extensions de FromSoftware, en offrant des rencontres exigeantes et des menaces... intimidantes. Miyazaki souhaite donner aux joueurs une grande liberté dans la manière d'aborder ces défis, soulignant la possibilité de revenir à un défi après s'être renforcé ailleurs.

Le DLC semble se concentrer sur l'histoire de Miquella, le frère de Malenia, et introduira un nouveau domaine de progression unique à cette région du DLC, renforçant ainsi la liberté des joueurs. La bande-annonce révèle également divers nouveaux environnements et boss impressionnants, suscitant l'excitation et la curiosité des fans. Miyazaki a confirmé avec humour que, fidèle à ses habitudes, l'expansion inclurait un marais empoisonné. Enfin, par rapport aux jeux précédents, Miyazaki a déclaré que ce DLC est la plus grande extension à ce jour en termes de volume global. Cela promet !