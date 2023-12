Actuellement, la sphère vidéoludique est dans l'attente des Game Awards 2023. Cette cérémonie n'est pas seulement là pour donner des récompenses à des jeux divers et variés. C'est aussi le moment de découvrir des trailers inédits, notamment de titres très attendus. Les fans espèrent donc de tout cœur que le DLC d'Elden Ring montrera le bout de son nez dans la nuit du 7 au 8 décembre prochain. Pour le moment, rien n'est sûr, mais on a tout de même eu des nouvelles de l'extension et c'est de la part de FromSoftware en personne.

Des grosses nouveautés pour le DLC d'Elden Ring ?

Fidèle à lui-même, le studio se garde bien de nous dire quoi que ce soit de majeur à propos de l'extension. À l'instar du jeu de base, la communication n'est pas dense, et on nous donne des informations au compte-gouttes. Est-ce qu'on aura une première bande-annonce avant la fin de l'année ? Peut-être, mais en attendant, on a enfin quelque chose à rapporter au sujet du DLC d'Elden Ring. Pour ça, on peut remercier le producteur principal, Yasuhiro Kitao, qui a répondu à une série de questions lors des PlayStation Partner Awards 2023 Japan Asia. Voici ce qu'il a dit à propos de L'Ombre de l'Arbre-Monde :

Je parlerai du DLC une autre fois. Il y a encore du travail, mais le développement se déroule bien. Tout comme Bloodborne, il y aura des nouveaux combats et des personnages inédits. Attendez-vous à des nouveautés.

Bon, ce n'est pas vraiment une grosse surprise le fait qu'on aura affaire à des nouveaux combats et des visages inconnus au bataillon. Sinon, ce ne serait pas vraiment une extension. En tout cas, le contenu sera probablement massif, allant même jusqu'à être comparé à celui du DLC de Bloodborne. The Old Hunters était lui-même très généreux avec une durée de vie ajoutant près de 10 heures de contenus, de nouvelles armes et créatures pimentant le gameplay et une poignée de boss ajoutant une bonne dose de challenge. Elden Ring a donc encore de belles histoires à nous raconter, mais visiblement, il faut se montrer patient. Comme Kitao le dit, la firme a encore du pain sur la planche, ce qui ne l'empêchera pas forcément de montrer le jeu dans les jours qui viennent.

Une annonce aux Game Awards 2023 ?

Alors oui, les propos du producteur ne présagent pas vraiment un trailer aux Game Awards 2023. Au contraire, il invite plus à prendre son mal en patience. Néanmoins, un indice plutôt fiable a été débusqué, et il semble indiquer une annonce à venir. En effet, des joueurs ont découvert que les branches de développement d’Elden Ring ont été mises à jour, la dernière datant du 30 novembre. La même chose s'était produite juste avant l'annonce du DLC du Colisée, et ce n'est pas le seul cas qui a été recensé.

En soi, ça peut être une simple coïncidence. Mais FromSoftware a presque toujours accompagné ces updates d'une grande annonce. De plus, l'extension serait bel et bien concernée, puisqu'on peut voir des noms comme « dev_debug », « dev_release » « qa_debug », et « qa_release ». C'est bien évidemment à prendre avec des pincettes, et de toute manière, on aura bientôt le fin mot de l'histoire. En sachant que pour l'instant, il n'y a toujours pas de date de sortie à se mettre sous la dent.