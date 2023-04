Alors que FromSoftware planche sur le DLC d'Elden Ring, le studio vient de dater son futur bébé. Et pour l'occasion, on a le droit à une vidéo de gameplay explosive.

FromSoftware ne chôme pas en ce moment. Après avoir retourné l'industrie entière avec Elden Ring, le studio japonais est attendu au tournant avec le DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde. Et ce n'est qu'un avant-goût, car même si rien n'a été annoncé, les créateurs travaillent sur plusieurs jeux. Bonne nouvelle, l'un d'eux sera disponible dès cet été !

Le leak autour de la date de sortie d'Armored Core 6 était bien réel. Le prochain jeu de FromSoftware, après Elden Ring, est donc attendu pour le 25 août 2023. Un nouvel épisode qui sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. Vu le désert dans les sorties à cette période, le studio a peut-être un joli coup à jouer même si certains sont déjà acquis à la cause. Depuis de nombreuses années, les fans réclament un nouveau volet et ce sera le cas avec Armored Core 6 : Fires of Rubicon.

Comme le démontre le trailer de gameplay, ça s'annonce vraiment épique. Les 11 ans d'attente qui séparent Armored Core 5 et Armored Core VI devraient être récompensés. Pour ce jeu inédit, FromSoftware veut retourner aux sources avec une structure plus linéaire qu'Elden Ring. Pas de monde ouvert, mais plutôt des missions. Et pour cela, les développeurs ont jeté un coup d'oeil dans le rétroviseur. « La direction principale que l’on a choisie avec cet Armored Core VI est de revenir en arrière et de bien étudier le concept de base d'Armored Core et ce qui rendait cette série si spéciale à l'époque. […] Nous voulions donc reprendre l'aspect assemblage, création et personnalisation de son propre mecha, et ensuite être en mesure de proposer de bonnes sensations de pilotage. Nous avons donc voulu prendre ces deux concepts de base et les réexaminer dans notre environnement moderne » via Gameblog.

À l'image des productions du studio, Armored Core VI : Fires of Rubicon sera exigeant, mais pas autant qu'Elden Ring ou Dark Souls. Il offrira des combats intenses, dynamiques et mêmes épiques lors des rencontres de boss.

Après le DLC d'Elden Ring, Bloodborne 2 ? Une nouvelle franchise ?

L'après Elden Ring est clair comme de l'eau de roche, mais ensuite ? C'est plus fou. Mais FromSoftware a bel et bien d'autres cartouches déjà en développement, sûrement à des stades de conception différents. Dernièrement, le producteur Kennet Chan a fait savoir qu'il supervisait un jeu inédit, non annoncé, depuis janvier 2022. Ce qui est tout récent.

Alors que peut-on espérer des travaux de FromSoftware ? Le créateur Hidetaka Miyazaki avait déclaré vouloir travailler sur « projet fantasy plus abstrait que tout ce nous avons fait par le passé ». Une nouvelle franchise ? À voir. Mais lorsque l'on évoque le studio, certains pensent surtout à un éventuel Bloodborne 2. Impensable ? Pas nécessairement.

Au moment de renforcer sa participation dans l'actionnariat de FromSoftware, Sony Interactive Entertainment a teasé de futures collaborations. « Vous devriez penser avant tout aux collaborations d'un point de vue du développement de jeux, mais il n'est pas non plus impensable d'explorer d'autres opportunités avec PlayStation Productions ». Ca pourrait être Bloodborne 2 comme tout autre chose, à l'instar d'une adaptation en série ou film d'une production FromSoftware. Le PDG de Bandai Namco, Yasuo Miyakawa, veut développer Elden Ring au-delà du jeu vidéo.