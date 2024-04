On le sait, Elden Ring est un gros succès. Et même 2 ans après sa sortie, il continue de ravir avec de nombreux produits dérivés. Au-delà de la musique ou des livres, le jeu impressionne aussi parfois avec des objets de collection d'une grande beauté. Qui n'ont pas d'autre but que de décorer votre intérieur. C'est justement le cas aujourd'hui avec cette véritable pépite.

Elden Ring régale les yeux

Pour les passionnés d'Elden Ring, Bandai Namco et PureArts ont collaboré pour offrir une pièce de collection impressionnante : une réplique grandeur nature du bras de Malenia, l'un des adversaires les plus redoutés du jeu. Cette reproduction détaillée, qui mesure près de 95 cm de hauteur, 33 cm de largeur et 23 cm de profondeur, est désormais disponible en précommande. Le modèle, pesant environ 2,5 kg, présente une articulation au poignet et offre deux options de présentation, soit sur un socle en métal, soit sur un support mural également en métal.

Avec une livraison estimée pour décembre 2024, cette réplique se veut un hommage à la complexité du personnage de Malenia, célèbre non seulement pour sa difficulté en tant que boss dans le jeu mais aussi pour son design captivant. Le coût de cette pièce de collection est fixé à 389 dollars, une grosse somme, mais une échelle de prix intéressante compte tenu de la taille imposante de l'objet.

Outre le bras de Malenia, les fans du jeu peuvent également acquérir une réplique de l'épée Dark Moon Greatsword, disponible chez Panda Studio, enrichissant ainsi leur collection de memorabilia d'Elden Ring. Malenia est sans doute l'un des boss les plus intimidants d'Elden Ring, ayant marqué la communauté par sa difficulté. Son impact est tel que Bandai Namco a honoré un joueur légendaire, connu sous le pseudonyme Let Me Solo Her, qui a aidé de nombreux joueurs à la vaincre, en lui offrant une épée honorifique après l'avoir vaincue mille fois.

En parallèle, la trame narrative du prochain DLC d'Elden Ring, Shadow of the Erdtree, se concentrera sur Miquella, le frère de Malenia. Ce contenu supplémentaire, développé par FromSoftware, promet d'être la plus grande extension du jeu à ce jour, ajoutant encore plus de profondeur à l'univers déjà riche d'Elden Ring.