Elden Ring est indéniablement un succès retentissant. Même deux ans après sa sortie, il continue de captiver avec une vaste gamme de produits dérivés. Plus que de la musique ou des livres, le jeu se distingue également par des objets de collection remarquables. Et après le bras (impressionnant) de Malenia, il est temps de découvrir le casque de Messmer (rien à voir avec l'hypnotiseur)

Elden Ring fascine encore

Le 21 juin 2024, les amateurs d'Elden Ring auront l'opportunité unique d'acquérir une réplique à l'échelle 1:1 du casque de Messmer l'Empaleur. Un des éléments emblématiques du jeu. Conçu par Pure Arts et disponible exclusivement via le Bandai Namco Store, ce casque se distingue par sa qualité de fabrication et son attention minutieuse aux détails.

Produit en édition limitée, seulement 9 999 exemplaires de ce casque d'Elden Ring seront disponibles à la vente. Chaque pièce est numérotée et accompagnée d'un certificat d'authenticité, garantissant son exclusivité et sa valeur pour les collectionneurs. Le casque, fabriqué en ABS, repose sur un socle en bois. Conférant à l'ensemble une stature impressionnante de 35 cm de large, 34 cm de profondeur et 47 cm de hauteur. Le tout pour un poids total d'environ 4,25 kg. Tout de même !

Le prix de vente de ce collector d'Elden Ring est fixé à 179,99 €, et le casque est actuellement en précommande, avec une offre de livraison gratuite pour toute commande supérieure à 80 €. De plus, les acheteurs peuvent bénéficier d'une réduction de 20% en utilisant 1000 points du CLUB. Ce lancement est une belle opportunité pour les fans de se procurer un morceau de l'univers d'Elden Ring. Même si ça risque de faire chauffer la carte bancaire.