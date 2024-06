Histoire de rafraîchir l'expérience de jeu en prévision du désormais disponible L'Ombre de l'Arbre-Monde, Elden Ring a profité d'une mise à jour massive. L'un des éléments les plus appréciés de celui-ci n'avait pourtant pas été évoqué par FromSoftware, et a pourtant été pour beaucoup l'un de ses meilleurs ajouts.

Un torrent de bonnes choses sur Elden Ring

La flamme de l'engouement brûle à nouveau de manière éclatante pour Elden Ring. Deux ans après la sortie du GOTY 2022, le dernier titre de FromSoftware veut encore mettre tout le monde d'accord avec un seul et unique DLC qui semble bien parti pour marquer l'histoire. Afin de proposer l'expérience la plus fraîche possible, le jeu de base a reçu de nombreux ajouts et ajustements via un patch proprement massif. Ce tant concernant de nouvelles fonctionnalités, de l'équilibrage, des corrections de bugs ou des améliorations de performance (mais sur PC ce n'est toujours pas vraiment la joie...).

Parmi les derniers ajouts les plus appréciés des joueurs d'Elden Ring, ils relèvent de la catégorie « qualité de vie ». On peut notamment citer l'option de signaler les nouveaux objets découverts, ou encore le maintien des effigies de Marika en New Game+. Mais c'est un ajout indiqué de manière très sobre qui a finalement le plus excité les fans : il est désormais possible d'invoquer son cheval Torrent contre le boss final du jeu. Attention, expliquer pourquoi cela est loin d'être anodin pour la communauté risque d'impliquer quelques menus SPOILERS.

Le boss final d'Elden Ring se trouve en effet dans une zone extrêmement vaste. Celui-ci en profite pour s'y mouvoir rapidement et de manière erratique. Beaucoup ont donc trouvé ce combat très frustrant sans un moyen de le suivre efficacement, comme par exemple à dos de cheval. Deux ans après la sortie du jeu, FromSoftware a enfin pensé à rendre cela plus digeste. Même si les puristes risquent de crier au nerf ou à la « casualisation ».