Il y a visiblement du changement du côté de chez FromSoftware, le studio à l'origine d'Elden Ring. Est-ce suffisant pour avoir une grosse influence sur la licence et ce qui va suivre ?

Depuis quelques années, il y a un peu un bal des rachats et une véritable guerre qui se déroule entre les développeurs et les éditeurs au sujet de certaines licences. Et dans le cas d'Elden Ring, c'est un sujet assez complexe sachant que la propriété intellectuelle appartient normalement à Bandai Namco Entertainment. Comme vous pouvez vous en douter, un petit bouleversement semble avoir eu lieu.

Elden Ring change de main

Il semble donc que le développeur d'Elden Ring, FromSoftware, a acquis les droits de propriété intellectuelle du jeu auprès de l'éditeur Bandai Namco Entertainment. Cette information a été mise en lumière grâce à la découverte d'un document de l'Office américain des brevets et des marques de commerce (USPTO), daté d'avril 2023, indiquant un transfert de propriété. Cette décision de Bandai Namco de céder les droits d'un jeu mondialement reconnu a suscité de nombreuses interrogations au sein de la communauté.

Cette acquisition intervient dans un contexte où Sony Interactive Entertainment et Tencent ont renforcé leurs investissements dans FromSoftware et sa société mère Kadokawa, dans le but de permettre à ces entreprises de publier leurs jeux par eux-mêmes. À la date d'août 2022, Sony détenait 14,1 % de FromSoftware, tandis que Tencent possédait 16,3 %.

Une raison purement financière ?

La motivation derrière l'achat d'Elden Ring par FromSoftware, et si Sony et Tencent ont joué un rôle dans cette démarche, reste floue. Toutefois, cette nouvelle a étonné bon nombre de personnes, compte tenu du succès fulgurant du jeu. Plusieurs se demandent pourquoi Bandai Namco a choisi de se séparer d'une telle franchise si précieuse. Une véritable poule aux œufs d'or.

Il est important de noter que Bandai Namco traverse une période financière difficile, ayant signalé une baisse de profit importante. La société a également annulé cinq jeux en développement et s'est engagée à appliquer un contrôle de qualité plus strict à l'avenir. La décision de Bandai Namco de vendre Elden Ring pourrait être liée à ces problèmes financiers, mais cela reste spéculatif.