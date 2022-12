MissMikkaa; ce nom ne vous dit rien ? Elle est streameuse et doit une bonne partie de sa réputation à des défis totalement fous qu'elle réalise sur des jeux particulièrement difficiles comme Elden Ring ou encore God of War en mode de difficulté maximum. Et après avoir fait le jeu de FromSoftware à une main ou en utilisant un tapis de danse, la streameuse ridiculise à présent tout ce qui a été fait jusqu’ici avec un nouveau défi hallucinant.

Deux boss, deux parties d'Elden Ring, une performance incroyable

MissMikkaa est en effet en train de finir Elden Ring sur deux copies différentes en simultané. Oui. Deux écrans, deux jeux, deux parties et deux périphériques différents. La vidéaste utilise donc une manette Dualsense PS5 traditionnelle ainsi que son fameux tapis de danse pour parcourir le jeu de FromSoftware, comme sur la vidéo ci-dessous où vous pourrez la voir exploser l’un des boss du jeu sur deux parties différentes et en même temps.

C’est du grand n'importe quoi, on vous l’accorde, mais la prouesse est bien là.

Elden Ring est un jeu déjà particulièrement exigeant qui nécessite pas mal de concentration, le faire au tapis de danse est également un exploit supplémentaire qui demande des compétences particulières et une grande habileté. Alors cumuler les deux et faire ça sur deux sessions différents en parallèle est une véritable performance qui doit demander une concentration et une synchronisation complètement folle. On imagine en tout cas puisque de notre côté, faire le jeu de manière parfaitement normal nous suffit largement.

La streameuse continue chaque jour son défi en direct sur Twitch. Après cette prouesse et ses nombreux records, qu’est-ce que MissMikkaa pourra nous inventer encore ? Peut-être terminer le jeu les yeux bandés en ne tenant que sur un pied sur son tapis de danse ? En tous cas, chapeau l'artiste !