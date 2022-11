Si Elden Ring n’a besoin de personne pour battre des records, lui et ses grands frères restent des terrains privilégiés pour se surpasser. Et un joueur vient de réussir l’un des challenges les plus difficiles à réaliser sur la saga des Soulsborne.

Un marathon incroyable

Si l’on vous parle de God Run 3, ça ne vous dit rien ? C’est un challenge qui consiste à faire l’intégrale des jeux de la famille des Soulbornes (Demon’s Souls, Dark Souls 1, 2, 3 et Bloodborne), Sekiro et Elden Ring d’un trait et sans se faire toucher une seule fois sous peine de devoir recommencer TOUT le marathon depuis le début.

Une performance folle et insolite qu’un seul joueur avait réussi jusqu’ici, le vidéaste BushidoYu. Sauf que voilà, il n’est désormais plus seul puisqu’un autre streamer espagnol, connu sous le nom de Nico, vient lui aussi de réussir la performance.

Après pas moins de 120 jours de « tryhard », le joueur a donc réussi à terminer les 7 jeux les plus difficiles du catalogue de FromSoftware sans prendre un seul coup et sans aucune triche.

Un final sur Elden Ring plein d’émotions

Un record qui, une fois réalisé, aura littéralement fait craquer le vidéaste en plein live. Il faut dire que le marathon est d’ores et déjà difficile. Les récents jeux de FromSoftware sont réputés pour leur difficulté corsée et ne sont pas des promenades de santé. Les faire sans se faire toucher une seule fois demande déjà une connaissance et un entraînement assez énorme, alors imaginez bien que de les terminer à la suite, sans prendre de coup sous peine de tous les reprendre depuis le début demande une concentration et une persévérance hors norme. Une pression de dingue qui aura eu raison des nerfs du streamer qui finira par fondre en larmes après un final épique sur Elden Ring.

Des records et des défis insolites à la pelle

Elden Ring, Sekiro, Dark Souls… les jeux de Fromsoftware sont de véritables nids à records. Non seulement les speedruns sont légion, mais l’on dénombre également une quantité folle de défis complètement loufoques. C’est par exemple le cas de ceux de MissMikka, une streameuse qui a fait Elden Ring sur un tapis de danse ou encore à une main. Prouesses qu’elle réalisera également sur God of War (2018). Sans oublier les vidéastes qui redoublent d’ingéniosité comme SuperLouis qui a joué aux Soulsborne avec… des bananes.

Oui, les fans débordent d'idées qui vont bien au delà du jeu en lui-même. C’est parfois impressionnant et bien souvent surprenant.