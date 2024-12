Elden Ring a, une fois de plus, marquer intensément l'année grâce à la sortie de son DLC, Shadow of the Erdtree. FromSoftware ne cesse ainsi de démontrer son savoir-faire et d'impressionner. C'est donc une belle communauté que le studio a su rassembler autour de son jeu d'heroic fantasy. Cependant, certains fans ont dû faire façon à une grosse déception ces derniers jours...

Malenia malmenée aux yeux des fans d'Elden Ring

Eh oui ! Le malheur s'est abattu sur certains fans d'Elden Ring. Non, on ne parle pas ici des déclarations relatives à un potentiel Elden Ring 2... Cette fois, c'est du côté du merchandising que la mauvaise surprise a lieu. De fait, des fans avaient commandé de belles pièces de collection mais les ont reçu dans un état qui à de quoi mettre en rage.

Sur sa boutique, l'éditeur Bandai Namco a mis en vente une reproduction à l'échelle du bras de Malenia. Réalisée en polyrésine, dotée d'un poignet articulée et accompagnée d'un socle, cette pièce de collection est une fabrication signée Pure Arts. Vendue au prix de 449,99€, les premières livraisons commencent à arriver en ce début décembre. Mais toutes ne sont pas arrivées indemnes...

© Pure Arts

Sur le réseau social Reddit, plusieurs internautes ont partagé des photos de leur exemplaire du bras de Malenia... reçu cassé ! Un des utilisateurs a même lancé un sondage pour savoir quelle proportion de pièces ont été reçu en piteux état. Sur la trentaine de réponses, deux tiers déclarent l'avoir reçu cassée. Voilà qui en dit long sur les conditions d'envoi. Qui sait combien de fans d'Elden Ring ont, en tout, réceptionné un tel exemplaire ?

© Calebh04 sur Reddit

© WatermelonChef sur Reddit © Calebh04 et WatermelonChef sur Reddit

Au regard du prix de de la reproduction, cela aura fait mal au cœur et au porte-monnaie pour ces fans d'Elden Ring. Qui plus est, il s'agit d'une édition limitée à 3500 exemplaires dans le monde. Chaque pièce est donc numérotée. C'est d'autant plus dommageable. Mais, pour le moment, aucun communiqué n'a été transmis ni par Bandai Namco, ni par Pure Arts. Une chose est sûre, FromSoftware n'est pas responsable.