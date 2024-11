L'impressionnant collector d'Elden Ring Shadow of the Erdtree est actuellement en promo pendant le Black Friday. Une très belle offre qui devrait partir assez rapidement.

Le Black Friday nous en fait voir de toutes les couleurs et même les grands éditeurs s’y mettent. Sony fait le plein de promo en ce moment sur le PS Store ou encore sur ses consoles et avec son abonnement PS Plus, mais il n’est pas le seul puisque Xbox fait la même chose, mais aussi Bandai Namco et ses collectors, dont celui d’Elden Ring.

Elden Ring a récemment eu le droit à un imposant et excellent DLC, L’Ombre de l'Arbre Monde (Shadow of the Erdtree). Ce dernier fait d’ailleurs beaucoup de bruit après avoir été nominé dans la catégorie Jeu de l’Année des Game Awards 2024.

Le collector d'Elden Ring Shadows of the Erdtree est en promo

Il n’en reste pas moins un très, très bon DLC au contenu généreux et à la dimension artistique sans faille. Et l’OST est incroyable. Vendu la bagatelle de 40€, le DLC a même eu de droit à sa propre édition collector à 250€. Limitée, cette dernière est de nouveau accessible. En prime elle est en promo via la boutique de Bandai et certains revendeurs comme Amazon. Actuellement, on peut trouver la version Xbox Series à 201 € au lieu de 250 €, mais aussi la version PS5 qui tombe sous la barre des 160 € carrément. Attention toutefois à la provenance de ces collectors qui peuvent être des imports. Tous les détails de l’offre sont indiqués sur la page du produit, prenez en bonnes notes.

Toutes les offres du collector :

L'Edition Collector Elden Ring Shadow of the Erdtree comprend :

Un code du DLC (le jeu de base est vendu séparément)

Une impressionnante statue de Messmer de 46cm, l’un des antagonistes du DLC

Un artbook (livré séparément)

L’OST en version numérique

source : bandai namco