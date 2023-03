Nommé jeu de l'année 2022 aux derniers Game Awards, Elden Ring a été la grosse sensation vidéoludique de l'année dernière. On en a entendu parler pendant des mois, et cela continue encore aujourd'hui. En cette fin mars 2023, il a de nouveau dû faire face à l'avis d'un jury. Cette fois, il s'agit de celui de la British Academy of Film and Television Arts, ou BAFTA. Il n'a pas autant brillé que par le passé, mais il a tout de même obtenu une récompense. Et ce n'est étonnamment pas là qu'on l'attendait.

Elden Ring remporte là où on ne l'attendait pas

Cette nuit du 30 au 31 mars se tenait la 19ème cérémonie des BAFTA. Moins prestigieuse que les Game Awards, elle n'en demeure pas moins un évènement important. Les fans hardcores d'Elden Ring ont donc peut-être été déçus. Le titre de FromSoftware n'a en effet pas franchement brillé. Ainsi, le dernier bébé des papas des Soulsborne n'a remporté « que » deux récompenses cette nuit. Et non, il n'a pas remporté celle du Game of the Year. Mais l'open world du studio nippon a tout de même obtenu la récompense "d'original property". Concrètement, cela signifie qu'il s'agit du meilleur jeu n'appartenant pas à une licence déjà existante.

La deuxième récompense obtenue par Elden Ring est, quant à elle, plus étonnante. Si le titre est essentiellement solo, il a en effet été couronné meilleur jeu multijoueur ! Si ce ne sont pas ses mécaniques principales, il est en effet possible que d'autres joueurs rejoignent notre partie pour nous aider, ou au contraire pour tenter de nous éliminer. Les critiques adressées au sujet de la dimension multi du jeu n'ont donc pas pesées. En effet, les problèmes de serveurs et autres soucis du genre sont parfois pointés du doigt par les joueurs. Et ce qui étonne surtout, c'est qu'Elden Ring a surpassé des jeux pourtant bien plus orientés multijoueur ! Call of Duty Modern Warfare 2, Overwatch 2, ou encore Splatoon 3 étaient également nominés. FIFA 23 et Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge ont également eu leur chance.

Elden Ring remporte l'award du meilleur jeu multijoueur aux BAFTA 2023

Et le GOTY des BAFTA Awards 2023 est...

Mais si Elden Ring n'a pas été nommé GOTY aux BAFTA, quel jeu a eu ce privilège ? On voit déjà les joueurs PlayStation prendre leur hache à la main, se raser la tête et se laisser pousser la barbe. Eh bien arrêtez-tout : non ce n'est pas God of War Ragnarok. En revanche, le dernier né des studios de Santa Monica s'en tire avec les honneurs. Il s'agit du jeu le plus récompensé de la soirée, avec cinq awards. La partie sonore du soft a été primée, avec les trophées de meilleure musique et de meilleur design audio. D'ailleurs, un making-of dévoilent les coulisses de la conception sonore.

Christopher Judge (Kratos) a fourni la meilleure performance dans un rôle principal, tandis que Laya DeLeon Hayes (Angrboda) en a fait de même pour un rôle secondaire. Enfin, le jeu posséderait les meilleures animations.

Et pourtant, c'est bien à Vampire Survivors que revient le titre de GOTY ! Il s'agit d'un roguelite au style minimaliste vous demandant de survivre le plu longtemps possible. Sur Steam, le jeu est extrêmement populaire. Au passage, il a également raflé l'award du meilleur design. Bravo à lui !