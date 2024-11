Depuis sa sortie, Elden Ring est un boss imbattable sur consoles s'agissant des performances. Et la PS5 Pro ne déroge hélas pas à cette implacable règle...

À moins d'utiliser un mod sur PC pour aller au-delà du cap des 60 FPS imposé, il s'agissait jusqu'alors de la seule plateforme capable de faire tourner Elden Ring à cette valeur clé (et encore, cela dépend de la configuration de chacun). Le titre de FromSoftware mettait en effet à mal PS5 comme Xbox Series au niveau des performances. Avec sa fiche technique bien plus robuste, l'espoir était permis pour que la PS5 Pro soit enfin la console pouvant maintenir le jeu à 60 FPS constants. Tel n'est malheureusement pas le cas, comme le démontrent les experts analystes de Digital Foundry.

Même la PS5 Pro est mise à mal par Elden Ring

En dépit d'un aspect graphique et technique légèrement en-deça d'autres jeux AAA contemporains, Elden Ring a toujours fait montre de soucis d'optimisation. Malgré une sortie en 2022, le déploiement de nombreuses mises à jour avant et après l'arrivée de son DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde, des performances stables sont difficiles à atteindre sur le titre de FromSoftware, surtout sur consoles. Parmi les principales causes : un monde ouvert gigantesque avec très peu de temps de chargement.

On pouvait toutefois espérer que la PS5 Pro soit enfin la console capable de tenir tête à Elden Ring et le faire tourner à 60 FPS constants. Ce grâce à son GPU amélioré, le PSSR, et surtout le Game Boost pour améliorer nativement (quoique de manière aussi perfectible, comme nous le précisons dans notre test) les performances de milliers de jeux, comme tel est le cas ici, le titre n'ayant pas reçu le fameux label « PS5 Pro Enhanced », signe d'une optimisation spécialement dédiée.

C'est donc hélas la déception sur ce terrain, comme le démontre Digital Foundry dans la vidéo ci-dessous. Même en mode Performance, le jeu va parfois effleurer les 58 FPS, mais quasiment jamais arriver jusqu'aux sacrosaintes 60 images par seconde. Pire encore, le Variable Refresh Rate semble ne pas fonctionner en-dessous de 48 FPS. Or, il s'agit de la valeur autour de laquelle oscille Elden Ring en mode Qualité sur PS5 Pro.

Digital Foundry rapporte enfin d'étranges résultats avec le mode Ray Tracing du jeu sur PS5 Pro. Certains passages dans ce mode tournent « nettement mieux » que sur PS5 et Xbox Series, mais la tendance s'inverse totalement dans d'autres. Même si jouer à Elden Ring sur PS5 Pro en mode Performance reste, pour les experts, « la meilleure expérience sur consoles », ce n'est hélas pas la solution miracle attendue.

