L'éditeur américain s'est peut-être éloigné de la FIFA, mais les ambitions d'imposer sa nouvelle licence avec EA Sports FC 24 sont là. Outre son jeu sur consoles et PC, Electronic Arts a proposé une version à jour de l'ancien FIFA Mobile. Mais comme le veut l'expression « Jamais deux sans trois », un troisième titre va sortir dans les prochains mois et ne s'adresse pas à tout le monde.

La marque EA Sports FC vient tout juste de naître qu'elle a deux jeux à son actif et un troisième en chemin. Le jeu de foot principal EA FC 24 - qui est comparable à FIFA 23 -, EA FC Mobile sur iOS et Android et prochainement EA Sports FC Tactical. Un simple copier-coller pour d'autres types de plateformes ? Non si l'en en croit la description du soft. Il s'agira d'une « nouvelle façon de jouer » avec un gameplay plus stratégique au tour par tour.

Essayez une nouvelle façon de jouer au World's Game sur votre appareil mobile avec EA Sports FC Tactical. Construisez votre équipe de rêve avec une vaste sélection de joueurs des ligues et des clubs les plus populaires du monde entier, en vous immergeant dans la simulation interactive avec un gameplay stratégique au tour par tour qui offre des opportunités d'attaquer, de défendre ou de tirer entre un groupe de joueurs sur le terrain. Entraînez les joueurs à maîtriser des mouvements de haute compétence, débloquez des traits parfaits pour une progression plus profonde et personnalisez votre équipe avec divers éléments tels que des conceptions de stade, des kits et des balles. Prenez des décisions stratégiques sur le terrain, ajustez votre tactique en temps réel et menez votre équipe à la victoire. Via Google Play.

Crédits : Electronic Arts.

EA Sports FC Tactical sera un jeu free-to-play, jouable gratuitement, avec la présence de microtransactions. Abusives ou honnêtes, l'avenir le dira. D'après l'Apple Store, la sortie est fixée au 18 janvier 2024 sur les appareils iOS et Android. Dans la fiche du jeu, l'éditeur le vend comme une production traditionnelle en termes de contenus et de modes à attendre. Des matchs en solo seront possibles, mais aussi en ligne avec des classements, les ligues ou guildes.

Libérez vos compétences de manager et créez des champions grâce à l'authenticité inégalée. Construisez votre équipe en choisissant parmi plus de 5000 joueurs de football authentiques, tels que Erling Haaland, Son Heung-min, Jude Bellingham, Federico Chiesa et Virgil van Djik, parmi les meilleures ligues, notamment Premier League, LALIGA EA Sports, Bundesliga, Ligue 1, et Serie A et plus, et participez aux tournois, y compris l'emblématique UEFA Champions League. Via Google Play.

Prometteur ? On s'en remettra aux avis des fans du ballon rond. En attendant, si vous avez craqué pour EA Sports FC 24, n'oubliez pas qu'un patch monstrueux a été déployé avec une tonne de problèmes corrigés.