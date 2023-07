Les joueurs en attendaient beaucoup de la présentation de gameplay d'EA Sports FC 24 organisée le 13 juillet dernier. Après les moqueries concernant la jaquette de l'édition Ultimate du jeu, le studio américain avait besoin de rassurer le public. La conférence a réservé son lot d'informations, mais seulement une très courte séquence de gameplay. Heureusement, EA Sports a pris le temps d'entrer dans le vif du sujet ce mardi en dévoilant en longueur des séquences de jeu et les nouvelles sensations que les fans de football pourront découvrir manette en main grâce au moteur Frostbite, à l'HyperMotion V et à la fonctionnalité PlayStyles. Malgré cela, une partie des joueurs reste focalisée sur une nouvelle option qui fait clairement polémique au sein de la communauté.

EA Sports FC 24 dans la tourmente

Depuis plusieurs jours, une nouveauté du mode Ultimate Team, plus connu sous le nom FUT dans les opus de FIFA, fait polémique sur les réseaux sociaux. Certains joueurs pestent contre l'intégration... des femmes dans le mode de jeu d'EA Sports FC 24. En effet, il sera possible de composer une équipe faite de joueurs et de joueuses pour la première fois dans une simulation de football d'EA Sports. L'image qui montre Kylian Mbappé et Sam Kerr alignés ensemble sur le terrain fait énormément de bruit au sein de la communauté. Un manque de « réalisme » pour certains, une avancée pour d'autres qui estiment qu'il ne s'agit pas de la première ni de la dernière fantaisie apportée au mode Ultimate Team par EA Sports.

Dans une interview accordée à IGN, John Shepherd, vice-président et producteur exécutif d'Electronic Arts, répond aux critiques concernant cette nouvelle fonctionnalité. Selon lui, il était nécessaire qu'EA Sports FC 24 intègre cette fonctionnalité pour valoriser le football féminin.

Nous sentons que nous pouvons jouer un rôle très important dans la croissance du football [féminin] en le présentant à tous nos fans. Ultimate Team est l'endroit idéal pour cela. C'est un mode dans lequel vous pouvez construire votre équipe fantaisiste avec différentes nationalités, différents championnats, différents clubs. C'est pourquoi nous avons pensé que c'était le bon endroit pour le faire.

Des comportements sexistes à prévoir ? EA Sports veille au grain

Il faut bien reconnaître que voir Mbappé partager le terrain avec Zidane et Pelé dans FUT n'avait déjà rien de très réaliste. John Shepherd conseille aux joueurs qui ne sont pas contents de se tourner vers le mode coup d'envoi, dans lequel on retrouve les codes classiques du football. Le vice-président est tout de même conscient que la colère des joueurs pourrait porter préjudice à EA Sports FC 24 et se matérialiser par des comportements sexistes lors de la sortie du jeu le 29 septembre prochain sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Il affirme qu'une équipe au sein d'EA se consacre déjà à lutter contre la toxicité et le sexisme dans FIFA 23 et que le studio « est en train d'adopter des systèmes plus récents, même pour le prochain jeu ».