EA Sports FC 24 a mal commencé son opération séduction auprès des joueurs. La jaquette de la version Ultimate du jeu a surtout fait l'objet de moqueries et de détournements en tout genre sur les réseaux sociaux. Avec la bande-annonce diffusée la même journée, EA Sports pensait probablement inverser la tendance, mais ce ne fut pas le cas. Malgré cela, les fans ont suivi en nombre la présentation officielle d'EA Sports FC 24 organisée ce jeudi 13 juillet. Le jeu a enfin dévoilé son contenu et évidemment ses tout premiers extraits de gameplay. De quoi faire oublier FIFA ?

EA Sports FC 24 se montre... un peu

Lors de l'événement tenu par EA Sports au FC Clubhouse d'Amsterdam, nous avons enfin pu découvrir les premiers extraits de gameplay d'EA Sports FC 24. Difficile de se faire une idée claire de l'impact de l'HyperMotion V, de la vitesse du jeu (souvent considérée comme trop rapide pour les fans de football) et du feeling global avec ce bref extrait. En tout cas, hommes et femmes pourront bien intégrer la même équipe, ce qui donnera lieu à des rencontres fantaisistes plutôt originales. Malgré cette séquence de gameplay bien trop courte, la conférence valait tout de même le détour. Ce fut l'occasion d'apprendre qu'EA Sports avait renouvelé son partenariat avec la Premier League sur plusieurs années pour que les stades et équipes du championnat anglais figurent dans le jeu. Au total, plus de 100 enceintes seront disponibles.

Le développeur en a aussi profité pour donner des détails sur ce qu'apportera l'hyperMotion V. Selon lui, cette technologie promet d'offrir les animations les plus précises et les plus réalistes de l'histoire de la franchise. Notons que le moteur Frostbite est toujours le choix privilégié par EA Sports pour sa simulation. Grâce à lui, le jeu veut offrir des modèles des joueurs les plus réalistes possibles et offrir le plus de détails possibles, jusqu'aux plis sur les maillots. L'expérience de match sera également rendue plus crédible avec davantage de séquences venant renforcer l'immersion autour des rencontres, comme des moments dans les tunnels ou pendant l'échauffement.

Les joueurs attendaient aussi des nouvelles du célèbre mode FUT. Il fait son grand retour sous le nom Ultimate Team, amputé de mot "FIFA", avec deux nouveautés majeures. La première est l'arrivée des joueuses féminines dans ce mode adoré des fans, qui pourront faire équipe avec leurs homologues masculins. La seconde concerne la possibilité de faire évoluer les cartes de ses joueurs dans Ultimate Team afin de créer ce qu'EA Sports appelle des « Club Legends ».

Pour découvrir tout ce contenu, il faudra attendre la fin de l'été. Le studio a annoncé que la date de sortie de sa simulation de football, fixée au 29 septembre prochain sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch avec un early access de sept jours pour ceux qui optent pour la version Ultimate. Ceux qui optent pour l'édition standard auront le plaisir de découvrir Erling Haaland, la star de Manchester City, sur la jaquette de leur boîtier. Le Norvégien a été capturé en pleine action lors du match de Ligue des Champions disputé face au RB Leipzig en mars dernier, dans lequel il a inscrit cinq buts.