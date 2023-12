Après Nintendo, Xbox et PlayStation, l'éditeur EA partage la rétrospective de son année 2023 avec ses plus gros jeux dont EA Sports FC 24, Les Sims 4, Star Wars Jedi Survivor...

Alors que les trois constructeurs du jeu vidéo ont donné l'opportunité aux utilisateurs de consoles de refaire leur année 2023 avec toute une série de stats, EA propose autre chose. Pour célébrer l'engagement des joueurs sur leurs jeux, l'éditeur américain a dressé son bilan maison. Un état des lieux de la popularité de titres sortis cette année et d'anciens qui continuent d'occuper des millions de personnes dans le monde entier. Et pour cela, l'entreprise a pioché dans un catalogue bien fourni et a isolé différentes statistiques qui vous parleront peut-être.

EA dévoilent les stats 2023 du nouveau FIFA et plus encore

« Alors que 2023 s'achève, nous nous attardons sur cette année passionnante. 2023 : Year in Gaming souligne la façon dont les jeux continuer d'évoluer au-delà des limites du jeu. Tandis que la définition de ce qu'est un jeu s'étend toujours plus, nous restons focalisés sur le développement de titres qui divertissent des communautés en ligne massives, sur la création de très gros jeux narratifs solo, et sur l'amplification du pouvoir de la communauté dans et autour de nos jeux » (via Electronic Arts).

Cette année a été spéciale pour EA puisque l'éditeur a tiré un trait sur FIFA 23 pour donner vie à EA Sports FC 24. Sa nouvelle simulation de football. Un pari gagnant pour ce premier essai étant donné que la fréquentation a augmenté de 20% d'une année sur l'autre. Les joueurs qui ont répondu à l'appel ont participé à plus d'1,7 milliards de matchs cross-play. Dans le détail, ces derniers ont marqué le plus souvent avec Kylian Mbappé et Sam Kerr, et ont régulièrement organisé des rencontres PSG contre Real Madrid ou Arsenal contre Chelsea. Des données qui ne sont pas propres à EA Sports FC 24, mais qui sont combinées avec des stats de FIFA 23.

Les Sims 4, qui est sur le marché depuis quasiment 10 ans, ne fléchit toujours pas. D'après EA, c'est même « le jeu le plus joué en 23 ans d'histoire de la licence ». La sortie régulière de contenus et extensions, comme le récent DLC À louer, permettent de relancer systématiquement l'intérêt. Pour les gros chiffres, sachez qu'il y a eu plus de 43 millions de naissances, mais aussi 23 millions de personnages virtuels qui ont passé l'arme à gauche. Si ce genre d'informations suscitent votre curiosité, voici ci-dessous les données des jeux cités ainsi que celles de Battlefield 2042, Madden NFL 23, EA FC Mobile, Star Wars Jedi Survivor et Apex Legends dans notre galerie.