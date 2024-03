Ce mois de mars 2024 s'annonce difficile pour les fans de certains jeux faisant partie de l'écurie EA. Pour cause, un certain nombre d'entre eux s'apprête à connaître un sort funeste, comme ce fut le cas pour d'autres en 2023. Le rendez-vous est malheureusement fixé, mais qui est visé par cette décision ? Il n'y en a pas qu'un seul, et on ne parle pas de n'importe qui. On retrouve notamment plusieurs opus issus de la même franchise. On peut dire que le sort va s'acharner sur elle.

EA fait tomber le couperet sur plusieurs jeux

Souvenez-vous, l'année dernière, le mode multijoueur de Dead Space 2 ou encore Battlefield : Bad Company 2 avait été fermé par EA. L'éditeur n'en est pas à son premier coup d'essai, même s'il apporte parfois des explications dans la balance. En l'occurrence, ça peut être dû à des raisons diverses et variées, comme des licences qui expirent ou une communauté qui est passée à autre chose. Quoi qu'il en soit, le 21 mars prochain, vous ne pourrez plus accéder à un total de 7 jeux. Si vous avez des choses à terminer dedans, c'est maintenant ou jamais.

Voici la liste des titres défunts : F1 2011, F1 2012, F1 2013, F1 2014, F1 Race Stars, Micromachines World Series, et Rocket Arena. Comme vous pouvez le constater, la franchise F1 en a pris pour son grade. On a donc surtout affaire à des jeux de courses, et par conséquent, la pilule risque d'avoir du mal à passer pour les fans du genre. On n'a pas vraiment eu d'explications de la part d'EA, mais globalement, on imagine que c'est dû au fait que les joueurs préfèrent les opus plus récents de certaines licences.

Mais attention, on a seulement fait la liste des jeux mis à mort par EA en mars. C'est triste, mais il y en aura d'autres à venir dans les mois qui suivent. On a, par exemple, Madden NFL 20 qui va subir un sort similaire le 15 avril 2024. On peut également citer Lord of the Rings : Heroes of Middle-earth en mai ou Super Mega Baseball 2 en juillet. Vous l'aurez compris, si vous souhaitez encore en profiter, il ne va pas falloir traîner. Par contre, pour les sept titres qu'on a mentionnés plus haut, ce n'est plus possible de les télécharger. C'est assez logique, mais dans le doute, on préfère prévenir.