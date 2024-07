Le prochain EA FC 25 sortira le 27 septembre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Un lancement attendu, comme chaque année, mais qui pourrait être terni par un ajout inédit.

Eletronic Arts a mis un terme à son partenariat avec la fédération internationale de foot, et ne peut donc plus utiliser l'appellation FIFA pour ses jeux de sport. Depuis l'année dernière, l'éditeur a donc renommé sa licence, ce qui n'a pas porté préjudice à EA Sports FC 24. Les adeptes du ballon rond virtuel ont été rendez-vous, même si ce nouveau cru n'a pas été la révolution espérée. Il faudra faire mieux, plus, et les équipes d'EA Vancouver semblent déterminées à accomplir cet objectif. Néanmoins, le modèle économique risque peut-être encore de faire rager la communauté.

Une monétisation plus poussée dans EA FC 25 ?

EA FC 25 semble prometteur d'après ce qu'on a pu voir, avec de nombreuses améliorations pour ne pas tomber dans la simple itération. Des changements réalisés afin de prendre en compte les critiques et doléances qui se verront réellement ? La réponse ne tardera pas puisque le jeu sera disponible à partir du 27 septembre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Parmi les nouveautés d'EA FC 25, il y en a une inquiétante pour celles et ceux qui regrettent la gestion des microtransactions. Un véritable sujet brûlant qui n'est pas inédit pour le coup, car c'était déjà un problème qui revenait chaque année pour les jeux FIFA. Le souci pourrait bien être encore d'actualité cette année avec la mise en place d'un Season Pass Premium payant dans EA FC 25. Le prix est inconnu, mais il peut être obtenu de deux manières : soit avec des pièces Ultimate Team qu'on débloque en jouant, soit avec des Points FC à acheter avec de l'argent réel.

Faut-il déjà sortir les fourches ? Pas si l'on en croit le discours de Karthik Venkateshan, producteur sur EA FC 25 Ultimate Team. « Le niveau gratuit serait essentiellement ce que les joueurs voient dans le jeu aujourd'hui. Le Pass Premium est quelque chose que nous ajoutons en plus. Il sera partagé entre les modes Club, Carrière et Ultimate Team. C'est une nouveauté d'EA FC 25. À un niveau élevé, il n'y aura rien dans le tier payant qui ne puisse être gagné dans le tier gratuit » a t-il expliqué à nos confrères de VG247.

Crédits : Electronic Arts.