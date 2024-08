EA FC 25 devrait ENFIN proposer cette fonctionnalité qui est demandée à corps et à cri par tout le monde. Une belle victoire pour les joueurs et une bonne nouvelle pour le jeu.

Le mode Ultimate Team de EA FC 25, très attendu par les amateurs de jeux de football, introduira enfin des solutions à certaines des frustrations les plus courantes des joueurs. Parmi les nombreuses nouveautés annoncées, l'une d'elle est une fonctionnalité demandée depuis des années par la communauté.

EA FC 25 ajoutera cette fonctionnalité demandée

Dans les précédentes versions de la série FIFA/EA FC, les joueurs accumulaient souvent des cartes non échangeables en double, provenant des récompenses des Défis de Création d'Équipe (SBC), des récompenses Rivals, et d'autres mécanismes du jeu. Jusqu'à présent, ces cartes en double posaient un problème : les joueurs étaient contraints soit de les utiliser immédiatement dans un SBC, soit de les jeter, perdant ainsi leur valeur.

Avec l'arrivée de EA FC 25, cette contrainte appartient désormais au passé grâce à l'introduction d'une pile de stockage dédiée aux cartes en double. Ce système permet de conserver jusqu'à 100 cartes en double, offrant aux joueurs une flexibilité bien nécessaire pour gérer leur collection sans sacrifier des cartes précieuses. Cette amélioration répond enfin à une demande de longue date des fans. Qui en avaient assez de devoir se débarrasser de joueurs de haute valeur juste pour ouvrir de nouveaux packs.

D'autres nouveautés

FC 25 ne se contente pas d'améliorer la gestion des cartes. D'autres modifications significatives viennent enrichir l'expérience de jeu. Par exemple, le système de compétitions Rivals sera désormais basé sur un barème de points. Rendant les matchs nuls plus significatifs. De plus, la possibilité de relégation fait son retour, offrant un défi supplémentaire pour les joueurs.

Par ailleurs, les contrats des joueurs et des entraîneurs seront supprimés. Simplifiant ainsi l'expérience Ultimate Team. Cette suppression s'inscrit dans une tendance plus large observée ces dernières années. Où des éléments jugés trop fastidieux, comme les cartes de formation et de forme physique, ont progressivement disparu du mode.

En attendant la sortie officielle de EA FC 25, les joueurs peuvent se réjouir des nombreux ajustements et ajouts qui amélioreront leur expérience de jeu. Ces changements, en particulier le système de stockage des cartes en double, montrent qu'EA Sports est à l'écoute des retours de sa communauté. Cherchant à affiner et enrichir son offre pour répondre aux attentes des joueurs. EA FC 25 sera disponible le 27 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Source : EA