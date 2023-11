EA FC 24, c'est le genre de jeux qui ne se terminent jamais vraiment. Il y aura toujours une partie à relancer, un dernier match à jouer avec son ami, enfin bref, vous avez saisi l'idée. Pourtant, ça n'empêche pas Electronic Arts de proposer du contenu inédit de temps à autre. D'ailleurs, l'éditeur vient de faire une annonce qui devrait vous intéresser. Une énorme nouveauté arrivera bientôt pour le successeur de FIFA 23, et elle promet de belles heures de jeu en prévision. En plus, il y a une récompense à obtenir.

De belles surprises pour EA FC 24 et le mode Ultimate Team

Les fans de ballon rond se sont enflammés après la révélation d'Electronic Arts. L'UEFA EURO 2024, le plus grand tournoi par équipes nationales d'Europe, arrive dans EA FC 24. Ce sera le moment de ressortir votre meilleure composition de joueurs, et d'asseoir votre domination sur le terrain. Un ajout de taille qui sera implanté dans EA FC 24 dans le cadre d'une mise à jour gratuite disponible à l'été prochain. Quant au coup d'envoi, il se fera normalement le vendredi 14 juin 2024. David Jackson, le vice-président de la marque, n'a pas hésité à exprimer sa joie.

Nous sommes ravis d’annoncer que l’un des plus grands tournois de football de l’été prochain sera entièrement intégré aux titres EA Sports FC. Aux côtés de nos fantastiques partenaires de l’UEFA, ce contenu exclusif permettra à notre licence de continuer à offrir une expérience authentique et innovante à nos fans.

Et ce n'est pas tout. Les développeurs ont une petite surprise en réserve pour les fans. En effet, à compter du 18 décembre 2023, et jusqu'au 16 janvier, vous aurez une récompense gratuite pour avoir joué à EA FC 24. Elle prendra la forme d'un objet Ultimate Team exclusif et non-échangeable. Il sera à l'effigie de l'une des stars de la compétition qui sont au nombre de six : Jack Grealish, Ousmane Dembélé, Federico Chiesa, Florian Wirtz, Virgil Van Djik et Álvaro Morata.

L'UEFA Euro 2024 débarque, du contenu gratuit à récupérer

En attendant ces belles nouveautés pour EA FC 24, sachez qu'il y a plusieurs cadeaux offerts aux abonnés Prime Gaming jusqu'au 18 décembre 2023. C'est un pack un peu spécial qui renferme notamment Son Heung-min. Pour rappel, il joue pour l'équipe londonienne de Tottenham Hotspur, mais pas que. Il est aussi considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Corée du Sud. Voici la liste des contenus gratuits à récupérer via le service d'Amazon :