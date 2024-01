Steam a de nombreuses surprises pour les joueurs en réserve, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Souvent, ça prend la forme de promotions, mais pas que. Justement, dès maintenant, il est encore possible d'essayer un jeu, et ce, sans avoir besoin de mettre la main au portefeuille. Autant dire que c'est une offre à ne pas louper, d'autant plus que c'est un titre assez apprécié par la communauté. Mais il y a juste un hic.

Un super jeu gratuit sur Steam, mais plus pour longtemps

Si vous possédez un compte Steam, alors vous êtes en veine. Dès maintenant, vous avez accès à EA FC 24, et ce, sans frais supplémentaires. Oui oui, vous pouvez le lancer sans avoir besoin de faire chauffer la carte bleue. Cette offre s'adresse seulement aux utilisateurs de la plateforme de Valve, mais une petite précision s'impose. En effet, elle prend fin dans 10h, donc autant dire qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour en profiter. Néanmoins, c'est tout de même une bonne nouvelle.

Du coup, il n'y a pas de meilleure occasion pour découvrir EA FC 24, via Steam. D'autant plus qu'un gros événement se profile en cette année 2024. Eh oui, l'UEFA EURO 2024 va arriver dans le jeu. Pour ceux du fond, il s'agit du plus grand tournoi par équipes nationales d'Europe. Sa sortie est fixée pour le vendredi 14 juin 2024, et normalement, on n'aura pas affaire à un quelconque report. Il faut donc se préparer en conséquence. Du moins, si vous souhaitez être victorieux, chose qui ne sera pas aisée.

Un autre cadeau pour les joueurs

Au passage, sachez que ce n'est pas la seule surprise qui est au rendez-vous pour les fans d'EA FC 24, et ça ne concerne pas Steam. Effectivement, les abonnés à Amazon Prime ont jusqu'à aujourd'hui pour récupérer le Pack Prime Gaming #3. La liste des objets disponibles dedans est visible ci-dessous, et vous allez voir, c'est plutôt intéressant. On relève notamment Vinicius Jr., qui pourra rejoindre votre équipe grâce à un prêt de 15 matchs. Il y aura même un choix de joueur 81+, bref, de belles récompenses.

Pour récupérer tout ça, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée à l’offre pour EA FC 24, et d’associer votre compte Electronic Arts à celui d’Amazon. Ensuite, il faut cliquer sur le bouton « Obtenir du contenu en jeu », et c'est réglé. Et attention, c'est valable pour n'importe quelle version du jeu, contrairement au cadeau sur Steam. Personne n'est laissé pour compte, et ça fait plaisir à voir.