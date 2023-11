Nous entrons dans la période des fêtes de Noël, et ça veut dire qu'il va y avoir une pluie de cadeaux dans la sphère vidéoludique. On le voit du côté de Steam, de l'Epic Games Store, mais également au niveau de Prime Gaming, l'offre d'Amazon. Ce service propose souvent des récompenses gratuites, et en ce moment, il est possible d'en obtenir pour EA FC 24. Par contre, on vous invite à ne pas traîner si vous voulez profiter de ces avantages.

EA FC 24 s'offre du contenu gratuit

Les habitués de FIFA 23 connaissent sans aucun doute le pack Prime Gaming. Ce dernier offre l'accès à du contenu varié, comme des articles cosmétiques, des pièces, et des joueurs gratuits pour améliorer son équipe Ultimate Team. Tout ça, c'est accessible sans frais supplémentaires, à la condition d'être abonné à Amazon Prime. Vous avez saisi l'idée, ce sont de beaux cadeaux, et si vous êtes un joueur régulier, il ne faut surtout pas faire l'impasse dessus.

Dernièrement, certains d'entre vous ont pu récupérer le premier pack de récompenses pour EA FC 24 via Prime Gaming. L'offre s'est terminée le 20 novembre dernier, mais pas de panique, car une autre est venue la remplacer. Il s'agit d'un énorme cadeau comprenant les articles suivants :

1x Son en prêt pour 20 matchs

4 joueurs Or rares (non échangeables)

1 choix de joueur 81+ OVR minimum (non échangeable)

6 consommables rares

La star de ce pack, c'est bien évidemment Son Heung-min. Le footballeur sud-coréen est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Corée du Sud. Actuellement, il joue pour l'équipe londonienne de Tottenham Hotspur. Autant dire que ce sera un bel ajout dans votre équipe. En plus, cette fois, vous avez le temps pour réclamer ce contenu gratuit. L'offre disparaîtra le 18 décembre prochain, soit dans 27 jours. Ne manquez pas cette opportunité.

Pour réclamer ces fameuses récompenses, il faut d'abord passer par une petite procédure qui n'est pas très complexe. Dans un premier temps, il faut connecter ensemble les comptes Twitch, Amazon Prime et EA. Une fois cette étape franchie, il vous suffit de visiter la page Prime Gaming d'EA FC 24 et de cliquer sur « Réclamer ». Lorsque ce sera fait, les articles disponibles dans le pack se retrouveront dans la boutique Ultimate Team d'EA FC 24. Simple, et efficace. Attendez-vous à d'autres surprises dans les mois à venir, puisque le jeu offre régulièrement la possibilité d'obtenir ce genre de contenu gratuit.