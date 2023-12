Il est encore possible de récupérer du contenu gratuitement dans EA FC 24, mais c'est votre dernière chance, alors ne traînez pas ! D'autant plus qu'il y a de belles récompenses à obtenir.

On est en plein dans la période des fêtes de Noël, et on espère que vous avez préparé vos meilleurs cadeaux. Du côté de la sphère vidéoludique, il y a d'ailleurs quelques surprises qui vous attendent. On pense notamment aux détenteurs d'EA FC 24 qui, s'ils ne l'ont pas encore fait, devrait immédiatement relancer le jeu. Pour cause, ils peuvent dès maintenant s'emparer de plusieurs récompenses gratuites. On vous invite à ne pas perdre de temps, même s'il y a tout de même une condition à respecter.

Dernière chance pour récupérer ce contenu gratuit dans EA FC 24

En effet, il faut être abonné à Amazon Prime Gaming. Le service du géant américain est bien connu des férus de la simulation footballistique. Il faut dire qu'il permet d'accéder à du contenu varié, comme des articles cosmétiques, des pièces, et des joueurs gratuits pour améliorer son équipe Ultimate Team. Et tout ça, c'est offert sans demander de mettre la main au portefeuille ? Eh bien oui, et il n'y a même pas besoin d'attendre Noël pour en profiter sur EA FC 24. Bon, ceci dit, il va falloir se dépêcher, et là, on n'exagère pas.

L'offre date d'il y a environ un mois. Mais elle ne va pas rester éternellement sur la plateforme d'Amazon. Du coup, à partir de demain, elle disparaîtra. Vous comprenez maintenant l'urgence de la situation. Si vous êtes un habitué d'EA FC 24, il ne faut surtout pas rater cette opportunité en or. Un cadeau comme celui-ci, ça n'arrive pas souvent, et vous allez voir, les articles proposés sont alléchants. On relève, entre autres, Son Heung-min, le footballeur sud-coréen considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Corée du Sud.

1x Son en prêt pour 20 matchs

4 joueurs Or rares (non échangeables)

1 choix de joueur 81+ OVR minimum (non échangeable)

6 consommables rares

On a piqué votre curiosité ? Dans ce cas, il faut passer par une petite procédure pour récupérer ce contenu, sans frais supplémentaires. Dans un premier temps, il faut connecter ensemble les comptes Twitch, Amazon Prime et EA. Une fois cette étape franchie, il vous suffit de visiter la page Prime Gaming d'EA FC 24 et de cliquer sur « Réclamer ». Enfin, les articles disponibles dans le pack se retrouveront dans la boutique Ultimate Team du jeu. Simple, et efficace.

Une grosse surprise pour l'année prochaine

EA FC 24 a plus d'un tour dans son sac. Des cadeaux, il en a encore plein pour les fans, en particulier l'année prochaine. Effectivement, ça marquera l'arrivée de L'UEFA EURO 2024 dans le titre d'Electronic Arts. Pour les retardataires, il s'agit du plus grand tournoi par équipes nationales d'Europe. Il sera rendu disponible dans le cadre d'une mise à gratuite dont la sortie est prévue pour l'été 2024. Il faudra donc faire preuve de patience, mais une chose est sûre, le jeu en vaudra la chandelle.