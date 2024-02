EA FC 24 apparaît souvent dans l'actualité, et pas forcément toujours pour les bonnes raisons. Il arrive qu'il soit parfois au cœur de certaines polémiques comme ce fut le cas récemment. Mais aujourd'hui, on n'est pas venu pour vous parler de ça. La simulation footballistique a également des cadeaux en réserve qu'elle se plaît à livrer à sa communauté. En ce moment, vous pouvez donc récupérer du contenu, et ce, de façon gratuite. Par contre, il ne va pas falloir traîner, car l'offre prend fin... dès demain.

Du contenu gratuit pour EA FC 24, mais c'est la dernière chance

Un rappel s'impose avant de continuer. Ce contenu, qui est accessible sans frais supplémentaires, ne s'adresse pas à tout le monde. Vous l'avez sûrement compris, mais si vous n'êtes pas abonné à Prime Gaming, ce n'est pas la peine d'essayer. Seuls les détenteurs du service d'Amazon peuvent profiter de ces objets gratuitement. Mais alors, qu'avons-nous de disponible au menu ? Pour le coup, les joueurs d'EA FC 24 ont de quoi être aux anges. Pour cause, dans le lot, on retrouve un footballeur dont le nom va forcément vous évoquer quelque chose. On ne parle pas de n'importe qui.

Le Pack Prime Gaming #4 va donc vous octroyer plusieurs récompenses, à commencer par Mbappé. Il va pouvoir rejoindre grâce à un prêt de 15 matchs, ce qui est un beau cadeau pour les fans d'EA FC 24. Sinon, le reste du contenu est sensiblement le même que dans les autres packs. On note la présence des 6 consommables rares ou du choix de joueur 81+. Pour les plus curieux d'entre vous, on va vous mettre la liste complète ci-dessous, mais n'oubliez pas, vous ne pourrez plus les obtenir à partir de demain, c'est-à-dire le 20 février 2024.

1 Mbappé en prêt de 15 matchs (non échangeable)

6 consommables rares

1 choix de joueur 81+ OVR minimum (non échangeable)

4 joueurs Or rares (non échangeables)

Et maintenant, la question à 1 million : comment est-ce qu'on s'empare de ces objets pour EA FC 24 ? Rassurez-vous, ça n'a rien de compliqué. Il y a tout de même quelques étapes à suivre. D'abord, allez sur la page dédiée à l'offre et associez votre compte Electronic Arts à celui d’Amazon. Une fois que ce sera fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton « Obtenir du contenu en jeu » et c'est réglé. Simple, et efficace, on n'avait pas menti. Petite précision, vous pouvez seulement lier un compte. Vous n'en avez pas ? Demandez autour de vous, qui sait, quelqu'un va peut-être vous dépanner. Sur ce, dépêchez-vous !