EA FC 24, c'est le rendez-vous des fans de football, mais on ne vous apprend rien. On n'a plus vraiment besoin de le présenter. Mais parfois, lorsqu'il refait surface dans l'actualité, c'est pour annoncer une bonne nouvelle pour les joueurs. En l'occurrence, dès maintenant, certains d'entre vous peuvent s'emparer de plusieurs récompenses, et ce, sans avoir besoin de mettre la main au portefeuille. Vous l'aurez peut-être compris, mais ça ne s'adresse pas à tout le monde.

Du contenu gratuit à récupérer pour EA FC 24, mais...

A force, vous connaissez sans doute la musique, mais on va tout de même procéder à une piqûre de rappel. Pour récupérer le fameux contenu gratuit, il faut être abonné à Amazon Prime Gaming. Vous ne pouvez pas y couper, et ça peut faire quelques déçus. En tout cas, si vous possédez un compte, l'heure est aux réjouissances. Du moins, c'est ce qu'on espère. En effet, il se peut que l'offre actuellement disponible ne soit pas à votre goût. Pour cause, elle est un peu différente de la dernière, et vous allez voir pourquoi.

Le Pack Prime Gaming #5, contrairement à son prédécesseur, ne propose pas d'office un joueur accessible via un prêt, comme c'était le cas avec Mbappé. Cette fois, vous avez « seulement » un héros de base à sélectionner, et c'est tout. Sinon, le fonctionnement reste le même, avec le prêt pour 15 matchs. Hormis ce détail, le reste des récompenses ne bouge pas. On a encore les 6 consommables rares ou le choix de joueur 81+. Pour les détenteurs d'EA FC 24, on est en terrain connu, mais est-ce qu'on voudrait vraiment que ça change ? Quoi qu'il en soit, vous avez jusqu'au 18 mars 2024 pour obtenir tout ça, alors ne traînez pas trop.

4 joueurs Or rares (non échangeables)

1 choix de joueur 81+ OVR minimum (non échangeable)

6 consommables rares

1 héros de base (prêt de 15 jeux)

La procédure à suivre pour obtenir les récompenses gratuites

Vous êtes intéressé, mais vous ne savez pas comment faire pour obtenir les récompenses ? Pas de panique, on va vous montrer la marche à suivre. Il n'y a rien de bien compliqué. Tout d'abord, rendez-vous sur la page dédiée à l'offre et associez votre compte Electronic Arts à celui d’Amazon. Une fois cette étape franchise, le plus « dur » est passé, et vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton « Obtenir du contenu en jeu ». Une procédure simple, rapide, et disponible pour tous les abonnés à Prime Gaming. Dernière précision, vous pouvez seulement lier un compte. Sinon, ce serait peut-être un peu trop facile.