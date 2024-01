La plupart du temps, lorsqu'on vient vous parler d'EA FC 24, c'est pour annoncer une bonne nouvelle. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas venu pour briser la tradition. Une fois encore, une excellente surprise attend les joueurs et joueuses du nouvel opus. Et oui, ça concerne du contenu gratuit à récupérer dès maintenant. Mais deux choses sont à rappeler : l'offre ne restera pas éternellement, et il faut remplir une condition bien précise pour y avoir accès.

Encore plus de contenu gratuit pour EA FC 24

En effet, ce cadeau gratuit ne s'adresse pas à tous les joueurs. En vérité, il faut posséder un compte Amazon Prime, qui permet d'avoir l'accès à Prime Gaming. C'est seulement grâce à cet abonnement qu'on peut s'emparer de ce contenu pour EA FC 24, sans frais supplémentaires. Quand on regarde les récompenses disponibles, on comprend que ça peut être assez alléchant. D'ailleurs, en ce moment, un certain footballeur connu de tous est accessible « gratuitement » grâce au service du géant américain.

On espère que vous avez eu le temps d'obtenir les récompenses du Pack Prime Gaming #3. Cette fois, on passe au quatrième, qui disparaîtra le 19 février prochain. Ce dernier commence par vous proposer... Mbappé. Rien que ça. Il pourra donc rejoindre votre équipe grâce à un prêt de 15 matchs. En outre, on relève les objets classiques qui sont donnés presque systématiquement par les packs. On pense aux 6 consommables rares ou au choix de joueur 81+. Si vous souhaitez découvrir tout ce qu'il y a dedans pour EA FC 24, on vous a mis la liste ci-dessous :

1 Mbappé en prêt de 15 matchs (non échangeable)

6 consommables rares

1 choix de joueur 81+ OVR minimum (non échangeable)

4 joueurs Or rares (non échangeables)

Il va falloir suivre quelques étapes pour récupérer ce contenu gratuit pour EA FC 24. Rassurez-vous, il n'y a rien de bien compliqué. Il faut d'abord se rendre sur la page dédiée à l’offre, et associer votre compte Electronic Arts à celui d’Amazon. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Obtenir du contenu en jeu », et c'est dans la poche. On vous avait dit que c'était simple. Précisons tout de même qu'il est uniquement possible d'avoir un seul compte lié. Et si vous n'êtes pas abonné, faites le tour de vos connaissances, au cas où quelqu'un pourrait vous dépanner (sait-on jamais).