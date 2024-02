Décidément, EA FC 24 a du mal à s’aligner aux attentes de sa communauté. Le 30 janvier, les joueurs s'étaient déjà indignés des actions d’EA concernant une erreur en jeu. En effet, un événement était censé récompenser les joueurs d’une carte Team of The Year inéchangeable 86+ issue d’une des 13 ligues. Cependant, ce dernier a fourni un nombre anormal de cartes Messi notées 97. Pour rétorquer, l'éditeur a simplement retiré l'événement du jeu au bout d’une vingtaine de minutes et a laissé les joueurs garder les cartes. Beaucoup ont été alors avantagés et les joueurs accusent la société de ruiner l’expérience de jeu. Maintenant, l’équipe du soft se met encore les fans à dos avec à nouveau à cause d’une autre implémentation en jeu.

Des récompenses oui, mais pas pour tout le monde sur EA FC 24

Dans un récent tweet, EA FC informe ses joueurs que des “Packs For You” seront bientôt disponibles en jeu. Ce sont des bundles spécifiques selon les différents buts atteints par les joueurs tels que le nombre de jours connectés et d’autres encore. Sur le papier, c’est une plutôt bonne chose, mais ce qu’a oublié de préciser l'entreprise, c’est qu’il faudra payer pour y avoir accès. Après avoir appris la nouvelle, les joueurs sont devenus furieux. Non seulement, il faut être fidèle au jeu pour avoir des récompenses, mais en plus, il faut débourser de l’argent pour les gagner. De ce fait, comme le soulignent plusieurs internautes, ce sont tout sauf des « récompenses » : une hypocrisie dans la communication selon les fans, ce qui n'a pas manqué de les agacer. Ils se sont même permis de reprendre le compte officiel d'EA FC 24 en y ajoutant les fameuses notes sur X.

Qui plus est, ces “Packs for You” sont la copie conforme des “Loyalty pack”, un équivalent gratuit qui était présent dans les précédentes versions d’EA FC 24. De quoi attiser d’autant plus la colère des fans. Encore un faux pas de la part d’EA. Il ne fait aucun doute que l’entreprise va devoir faire marche arrière et trouver un moyen de contenter les joueurs après ces deux erreurs consécutives.

Un biais de plus en plus courant

Il n’est malheureusement plus rare de voir des éditeurs abuser des microtransactions. Il faut dire qu’elles sont excessivement lucratives. Cependant, dans beaucoup de jeux en ligne, un compromis est réalisé avec les joueurs en ne proposant que des contenus cosmétiques de cette façon. Ce n’est ici pas le cas d’EA FC 24. Ce n’est pas la première fois qu’Electronic Arts fait polémique avec ce genre de contenu. C’était déjà arrivé avec Battlefront 2 où l’affaire était allée jusqu’au Secrétaire d’Etat.