EA Sports a annoncé la sortie de la mise à jour 1.11 pour EA FC 24, apportant une série d'améliorations clés axées sur le mode Carrière et le gameplay général. Cette nouvelle mise à jour vise à répondre aux préoccupations des joueurs et à enrichir leur expérience de jeu. On vous fait un point sur ce que vous pouvez découvrir de neuf pour le jeu de foot. C'est tout de même assez costaud.

EA FC 24 et la mise à jour 1.11

Cette mise à jour de EA FC 24 a corrigé plusieurs problèmes spécifiques au mode Ultimate Team, notamment un souci de stabilité pouvant survenir lors de l'utilisation d'un objet un slot d'Évolution. D'autres corrections incluent un problème avec le lecteur vidéo du menu News ne s'agrandissant pas en plein écran, et des cas rares où des feux d'artifice apparaissaient au centre du terrain.

Dans le mode Carrière, des ajustements ont été réalisés pour améliorer l'expérience des joueurs. Les corrections apportées incluent la résolution de problèmes où des demandes en double pouvaient apparaitre dans l'onglet Décisions en carrière de Joueur. En outre, certaines séances d'entraînement n'utilisaient pas le Pro créé par le joueur en Carrière de Joueur.

La mise à jour a introduit aussi des modifications significatives dans le gameplay, notamment en réduisant l'efficacité des tirs avec l'extérieur du pied pour les joueurs possédant ou non le style de jeu Trivela et PlayStyle+. La précision de ces tirs a été modérément réduite, de même que la quantité maximale d'effet que le ballon peut avoir suite à un tir avec l'extérieur du pied.

Corrections générales, audio et visuelles

La mise à jour 1.11 de EA FC 24 a aussi apporté des changements généraux, audio et visuels, en mettant à jour certaines publicités, modèles de joueurs, trophées, chants de foule, kits, sponsors sur les manches et badges, chaussures, ballons, thèmes de stade, zones VIP, scènes de match et tifos. La mise à jour a également corrigé des problèmes de stabilité. En attendant, les joueurs attendent toujours des nouvelles d'une collaboration entre FIFA et 2K Games, dans l'espoir de voir la marque revenir dans le monde des jeux vidéo. Cette éventualité pourrait clairement faire de l'ombre à EA FC 24.