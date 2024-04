EA Sports a récemment déployé la mise à jour 1.16 pour son titre phare EA FC 24, introduisant une série de correctifs et d'améliorations axées principalement sur le mode Carrière, l'Ultimate Team, ainsi que des ajustements généraux du gameplay. Cette mise à jour témoigne de l'engagement continu de l'éditeur pour affiner l'expérience de jeu et répondre aux feedbacks des utilisateurs. Quoi de neuf sous le soleil du stade ?

EA FC 24 et les améliorations de l'Ultimate Team

Dans l'Ultimate Team, plusieurs problèmes ont été résolus pour améliorer l'expérience des joueurs. En effet, on peut noter :

Correction d'un problème où une notification de nouveau niveau s'affichait incorrectement sans qu'il y ait eu d'augmentation de niveau.

Amélioration de la fonctionnalité de recherche de position pour les joueurs conceptuels, qui ne fonctionnait pas toujours comme prévu.

Ces ajustements devraient offrir une interface plus intuitive.

Correctifs en mode Carrière

Le mode Carrière, très apprécié pour son immersion dans la gestion footballistique, a également bénéficié de plusieurs correctifs importants :

Correction d'un bug lors du changement de difficulté pour le niveau Légendaire. Où le curseur d'accélération de l'IA dans les paramètres de jeu était incorrectement réduit.

Résolution d'un problème empêchant la sélection des tireurs lors des tirs au but.

Dans la carrière de manager, un bug a été corrigé où après la résiliation d'un contrat, l'offre d'emploi suivante provenait parfois incorrectement du même club.

Voilà pour le mode carrière. Ces modifications visent à rendre le mode Carrière plus réaliste et réactif, en éliminant des frustrations spécifiques et en peaufinant le système de gestion de carrière.

Changements généraux, audio et visuels

Au niveau général, EA Sports FC 24 a vu une mise à jour des têtes de quatre étoiles. Qui seront visibles en jeu suite à une mise à jour serveur. De plus, des corrections ont été apportées pour résoudre des problèmes de texte incorrect. Et des problèmes d'interface utilisateur et des affichages erronés de panneaux publicitaires. Des instabilités occasionnelles du jeu ont également été adressées pour renforcer la fiabilité du titre.